Samanyolu Haber /Dünya / F-35'te 871 hata tespit edildi /14 Ocak 2021 13:43

F-35'te 871 hata tespit edildi

ABD yapımı 5. nesil savaş uçağı F-35'lerde muharebe kabiliyetine zarar verecek ve pilotların güvenliğini tehlikeye atabilecek türden yaklaşık 900 hata bulunduğu belirtildi.

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5. nesil savaş uçağı olarak tasarlanan F-35'lerde çok sayıda hata bulunduğu ortaya çıktı.

Bloomberg'in ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Test ve Değerlendirme Ofisi'ne dayandırdığı haberine göre ABD'nin en pahalı silahı olan F-35'lerde 871 kusur tespit edildi.

F-35 programı test birimi direktörü Robert Beler, hataların birçoğunun Nisan 2018'de tamamlanan geliştirme ve tanıtım aşamalarından önce tespit edildiğini söyleyerek o dönemde 941 kusur olduğunu kaydetti.

Bloomberg, şu anda uçakta 871 hata bulunduğunu ve bunun geçen seneye kıyasla sadece 2 hatanın ortadan kaldırıldığı anlamına geldiğini belirterek "Kusurlar, uçağın yazılımı ve donanımıyla alakalı. 10 kusur, pilotların güvenliğini tehlikeye atabilecek ve askeri operasyonların verimliliğini düşürebilecek kusurlar gibi birinci kategorideki potansiyel ciddi sorunlar arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Bloomberg, "F-35'lerin Rusya ve Çin'in oluşturduğu sert tehditler karşısında uçağın muharebe kapasitesinin doğrulanması için gereken imitasyon tatbikatlarına katılması gerekiyor. Ancak bunun ardından F-35'lerin seri üretimine geçilebilir" diye ekledi.

Kasım 2019'da ABD Savunma Bakanlığı Test ve Değerlendirme Ofisi'nin F-35'e ilişkin raporunda, 873 hata tespit edildiği ve bunların 576'sının uçağı geliştirme sürecinden beri devam ettiği belirtilmişti.

20 yılı aşkın süredir geliştirilmekte olan F-35 uçağı, son birkaç yıldır sınırlı görevler icra edebiliyor.
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