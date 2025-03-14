F.Bahçe penaltılarda yıkıldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına konuk oldu.





Sarı-lacivertli ekip, 90 dakikasını 2-0 önde tamamladığı maçı uzatmalara taşıdı. Uzatma bölümünde kaçan sayısız golün ardından maç penaltı atışlarına gitti. Kanarya, penaltı atışlarının sonunda 3-2 kaybetti.





SZYMANSKI PERDEYİ AÇTI

19. dakikada rakibinin bileğine yaptığı müdahale ile ceza alanı girişinde yerde kalan Talisca hakemi aldatmaya yönelik hareket ettiği gerekçesi ile sarı kart gördü.





45. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan Kostic'in etkili ortasına ceza sahası içinde çapraz pozisyonda Szymanski'nin gelişine vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1. İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.





F.BAHÇE PENALTI BEKLEDİ

58. dakikada rakip yarı alan içine yapılan ortada Rıdvan Yılmaz'ın eline çarpan topta Fenerbahçe penaltı beklese de mücadelenin hakemi devam kararı verdi.





67. dakikada Kostic'in etkili ortasında ceza alanı içindeki Talisca kafayı vurdu. Top direk dibinden dışarı çıktı.





70. dakikada Ceza yayı sol tarafında topla buluşan Nedim Bajrami yerden vuruşunu yaptı, İrfan Can Eğribayat uzandı ve meşin yuvarlağı kontrol etti.





TURDA DENGELER DEĞİŞTİ

73. dakikada temsilcimiz Sebastian Szymanski ile farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanatta rakibini geçerek ceza sahasına giren Mert Müldür son çizgiye inerek pasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Sebastian Szymanski tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2.





77. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Topa birlikte ceza yayı sağ çaprazına sokulan Dusan Tadic sol ayağının içi ile vuruşunu yaptı ancak top kalenin hemen sol tarafından dışarı gitti.





NESYRI FIRSAT TEPTİ

90+4. dakikada Edin Dzeko'nun pası ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Youssef En-Nesyri topu kalenin sağ üst tarafından dışarı yolladı ve maç uzatma devresine gitti.





İRFAN CAN AYAKTA TUTTU

100. dakikada Cerny'nin ceza alanı sağ dış çaprazından sert şutunda İrfan Can gole izin vermedi.





109. dakikada ceza yayı sol tarafından kullanılan serbest vuruşta James Tavernier doğrudan kaleyi düşündü ancak kalecimiz İrfan Can Eğribayat sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.





116. dakikada Yusuf Ayçiçek, şık çalımlarla iki rakibinden sıyrıldı ve sol çaprazdan yakın direği düşündü ancak kaleci gole geçit vermedi.





119. dakikada Mert Hakan, ceza alanı içinde rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Ancak maçın hakemi devam kararı verdi. Fenerbahçe'de yoğun itirazlar nedeniyle kulübeye 2 sarı kart çıktı. Maçın uzatma bölümü 2-0 tamamlanınca penaltı atışlarına geçildi.





Fenerbahçe penaltı atışlarını 3-2 kaybederek iki sezon üst üste penaltı atışları sonucunda Avrupa arenasına veda etti. Sarı-lacivertliler, 12 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkma umudunu kaybetti.





PENALTILAR





Rangers: Tavernier, Cerny, Hagi (x), Lawrence.





Fenerbahçe: Tadic (x), Dzeko, Djiku, Fred (x), Mert Hakan (x)