'F.Bahçe'de 5 futbolcu daha FIFA'ya gitti' iddiası

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'de şimdi de ismi belirtilmeyen 5 futbolcunun paralarını alamadıkları için FIFA'ya gittikleri öğrenildi.Bu 5 oyuncunun sözleşmesini feshetmek gibi bir tutum içinde olmadıkları ancak maddi sebeplerle FIFA'ya Fener'i şikayet etmelerinin yönetimi çok zor duruma soktuğu ifade edildi.





Max Kruse konusundaki en kötü senaryo 2 dönem transfer yasağı...Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'de şimdi de ismi belirtilmeyen 5 futbolcunun paralarını alamadıkları için FIFA'ya gittikleri öğrenildi.





Bu 5 oyuncunun sözleşmesini feshetmek gibi bir tutum içinde olmadıkları ancak maddi sebeplerle FIFA'ya Fener'i şikayet etmelerinin yönetimi çok zor duruma soktuğu ifade edildi.





Max Kruse konusundaki en kötü senaryo 2 dönem transfer yasağı...