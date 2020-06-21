Samanyolu Haber /Spor / 'F.Bahçe'de 5 futbolcu daha FIFA'ya gitti' iddiası /21 Haziran 2020 16:14

'F.Bahçe'de 5 futbolcu daha FIFA'ya gitti' iddiası

Fenerbahçe'de Max Kruse, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurup sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Kruse'nin ardından Fenerbahçe'de 5 futbolcu daha FIFA'nın yolunu tuttu.

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Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'de şimdi de ismi belirtilmeyen 5 futbolcunun paralarını alamadıkları için FIFA'ya gittikleri öğrenildi.Bu 5 oyuncunun sözleşmesini feshetmek gibi bir tutum içinde olmadıkları ancak maddi sebeplerle FIFA'ya Fener'i şikayet etmelerinin yönetimi çok zor duruma soktuğu ifade edildi.

Max Kruse konusundaki en kötü senaryo 2 dönem transfer yasağı...Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'de şimdi de ismi belirtilmeyen 5 futbolcunun paralarını alamadıkları için FIFA'ya gittikleri öğrenildi.

Bu 5 oyuncunun sözleşmesini feshetmek gibi bir tutum içinde olmadıkları ancak maddi sebeplerle FIFA'ya Fener'i şikayet etmelerinin yönetimi çok zor duruma soktuğu ifade edildi.

Max Kruse konusundaki en kötü senaryo 2 dönem transfer yasağı...
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