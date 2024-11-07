F...cü iftirasını mahkeme affetmedi: 3 milyon dolar tazminata mahkum edildi

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen Emre Aksoy isimli şahıs, kullandığı nefret söylemi nedeniyle ABD’de 3 milyon dolar tazminata mahkum edildi.





Nordic Monitor’ün yayınladığı mahkeme belgelerine göre bir Amerikan mahkemesi, girişimci Emin Gün Sirer’e yönelik “F.TÖCÜ” kampanyası nedeniyle Emre Aksoy’un 3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.





Emre Aksoy, 2021 Şubat ayında YouTube kanalı “Kripto Emre” üzerinden Emin Gün Sirer’in “F.TÖCÜ” olduğu iftirasında bulundu. Bu iddialar üzerine Sirer’in kurucusu olduğu Ava Labs ve şirketin kripto para birimi AVAX’ın değeri düşüşe geçti, Sirer’in iş ilişkileri olumsuz etkilendi.





İftiralardan etkilenen Türk vatandaşı kripto para sahipleri, Aksoy’un ‘Elinizden çıkarın’ yönlendirmesi ile paralarını sattı. AVAX, 55,51 dolarlık değerinden yüzde 57’lik değer kaybetti.





Gelimeler üzerine iftiraya uğrayan girişimci Emin Gün Sirer, mahkemeye başvurarak maddi ve manevi kaybının tazmin edilmesini istedi ancak Aksoy’un Amerika’da bulunamaması nedeniyle dava açılamadı. Ne var ki Amerikan polisi 2021 yılında Miami’ye turistik ziyaret için gelen Aksoy’a dava dilekçesi tebliğ etti ve dava açılmış oldu.





Emre Aksoy, mahkemede asılsız iddialarını 2018 yılında Türkiye’de bir etkinlikte duyduğunu söyledi ancak mahkemede bunu destekleyecek hiçbir kanıt sunamadı. Aksoy, savunmasını bırakarak davaya katılmadı. Avukatları iletişimi kesti.





Florida Güney Bölge Mahkemesi, 2023’te verdiği kararda Gülen cemaati ile ilişkilendirilen kişilerin haksız tutuklamalara ve insan hakkı ihlallerine uğradığını belirterek, Sirer lehine toplam 3 milyon 81 bin 681 dolarlık nihai tazminata hükmetti.