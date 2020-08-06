Fâillerin bulunması için 4 gün mühlet

Lübnan başşehri Beyrut'ta limanda 3 bin tona yakın amonyum nitratın (gübre ve patlayıcı imalatında kullanılan ham madde) tutulduğu bir depoda meydana gelen patlamanın fâil ya da sorumlularını komite belirleyecek.





İnceleme komitesi kurma kararı alan hükûmet, sonuçları 4 gün gibi kısa bir sürede elde etmek istediğini açıkladı.







Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, “Bu sabah, en fazla 4 gün içinde sorumluluk hakkında ayrıntılı bir rapor sunması gereken bir inceleme komitesi kurma kararı alındı. Nasıl, kim, ne, nerede? Adli kararlar olacak.” dedi.





"KORKUNÇ İHMALDEN SORUMLU OLANLAR CEZASINI ÇEKECEK"





Wehbe, “Durum ciddi ve biz de işi ciddiye alıyoruz. Bu korkunç ihmal suçundan mesul olanlar, bir hâkimler komitesi tarafından cezalandırılacak.” ifadelerini kullandı.





Mahkeme dün patlayıcıların depoda tutulmasından sorumlu olan kişiler hakkında ev hapsi kararı verdi.





Patlama riski olan amonyum nitratın 6 yıl boyunca Beyrut Limanı'nda tutulduğu, uyarılara rağmen güvenli bir bölgeye nakli için adım atılmadığı ortaya çıkmıştı.