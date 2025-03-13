Samanyolu Haber /Gündem / F35 ve F16 olmadı ibre Eurofighter'dan yana: Teklif Ankara'ya ulaştı /13 Mart 2025 12:52

F35 ve F16 olmadı ibre Eurofighter'dan yana: Teklif Ankara'ya ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, uzun süredir gündemde olan Eurofighter uçağı alımına ilişkin açıklama yaptı. Kaynaklar, 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedarik edilmesi için beklenen teklifin bakanlığa ulaştığını ve inceleme sürecinin devam ettiğini söyledi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na girişinin yıl dönümü vesilesiyle Kara Harp Okulu’nda bulunan Atatürk ve Harbiyeli Anıtı’nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

'BAKANLIĞIMIZ TEKLİFİ İNCELİYOR'
Toplantıda bazı MSB kaynakları, uzun süredir gündemden düşmeyen Eurofighter tedarikiyle ilgili “Hava Kuvvetlerimizin harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanım Dokümanı’nın Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini, teklif beklendiğini daha önce açıklamıştık. Beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklif inceleme süreci devam etmektedir” bilgisini paylaştı.

İktidar uzun süre F35 ya da F16 alımı için ABD ile görüşmüş ancak istediğini elde edememişti. 
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