Faaliyetleri durdurulan faytoncular: Atları başıboş salarız

İstanbul’un Adalar ilçesinde Ruam hastalığı bulunduğu gerekçesiyle 81 at öldürülerek gömülmüştü. Çeşitli sivil toplum kuruluşları da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde çadırlı protestoya başlamış ve Adalar’daki atlı faytonların kaldırılıncaya kadar çadırlı protestonun devam edeceğini duyurmuştu.







İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Adalar’daki atların üç ay süreyle faytonlara koşulmasının durdurulması kararına ek olarak, itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiğini de söylemişti.





Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, söz konusu kararlara karşı faytonların bulunduğu duraktaki alanı terk etmeyeceklerini ifade ederek şunları söyledi:





“Biz alanı terk etmeyeceğiz. Polise mukavemet göstermeyeceğiz. Polisimiz devletimizin polisidir. Ancak alanı boş bırakmak istemiyoruz. Bu toplu taşıma hizmetleri Adalar’da faytoncu esnafınındır. Kurul kararı, meclis kararı vardır. Kurul kararı kanun hükmündedir. O nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin buraya elektrikli araç göndermesini doğru bulmuyoruz. Bu alanı da boşaltmayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili ve yetkilileri gelir, bir iki gün içinde bu meseleyi çözeriz. Hayır biz bu meseleye yaklaşmıyoruz zorla biz bu işi kaldıracağız diyorlarsa ben ve tüm faytoncu esnafı arkadaşlar eşlerimiz ve çocuklarımızla beraber bu iş sonlanana kadar bu saatin önünde açlık grevi başlatacağız. Tüm atları da adaya serbest şekilde bırakacağız.”





Faytonların başlangıç durağına çevik kuvvet ekiplerince vatandaşların girişine izin verilmezken, faytoncular ise durakta bekleyişlerini sürdürüyor.