Samanyolu Haber /Gündem / Fabrika yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı, bir kişi aranıyor /01 Mayıs 2022 12:10

Fabrika yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı, bir kişi aranıyor

Tuzla’da, 3 işçinin hayatını kaybettiği 3 katlı vernik ve boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan fabrikanın sahibi ve mesul müdürü tutuklandı. İşyeri sahibi M.U.B.’nin ruhsat için başvuru yaptığını söylediği ancak herhangi bir talebin olmadığı ortaya çıktı. İş güvenliği uzmanı hakkında da yakalama kararı çıktı.

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Çalışma ruhsatının olmaması nedeniyle 2021 yılı sonu mühürlenen fabrikada yaşanan patlamanın ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken polisin olay yerindeki incelemesi sona erdi.
 
Gözaltına alınan işyeri sahibi M.U.B. ile mesul müdür O.D. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşyeri sahibi M.U.B.’nin emniyetteki sorgusunda ruhsat talebinde bulunduklarını belirttiği öğrenildi. Ancak yapılan araştırmada işyeri ruhsatı almak için herhangi bir başvuru talebinin olmadığı tespit edildi.
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