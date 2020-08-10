Fabrikada bin vak'a, 17 can kaybı

Salihli Çevre Derneği, Manisa’da Coronavirus vakaların arttığına dikkati çekerek, VESTEL’de 17 işçinin Coronavirus nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Manisa'daki Salihli Çevre Derneği, kentte bulunan sanayi bölgesi ve VESTEL fabrikasında çalışan işçiler arasında Coronavirus salgının yayıldığını ve hastanelerin dolduğunu açıkladı. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre derneğin yazılı açıklamasında, “Gerçek bilgilerin üzerinin örtülmesi, fısıltı gazetelerini devreye sokuyorlar. Sağlık teşkilatında görevlilere ulaşmaya çalıştığımızda konuyla ilgili konuşmak istemiyorlar. Konuşan personel halkı isyan teşvik suçlamasıyla idari soruşturmalarla görev yerleri değiştirilmekte, hatta mahkemelere verildiği söylenmekte, tam bir mobbing uygulanmakta. Manisa genelinde pozitif vaka sayısı resmi olmayan rakamlarla 5 bin civarında. VESTEL’de pozitif vaka sayısının bin, ölüm sayısının 17 civarında olduğu dillerde dolanmakta” denildi.

RAKAMLAR GİZLENDİKÇE BULAŞ ARTIYOR

Salihli Devlet Hastanesi’nde doluluk oranın yükseldiğini, bundan kaynaklı hastaların başka il ve ilçelere yönlendirildiği belirtilen açıklamada, yönlendirilen hastaların da güvenlik tedbiri alınmadan, otobüslerle ve dolmuşlarla yolculuk yaptıkları bilgisine yer verildi. Açıklamada, “Cenazeyi iki kişiyle devlet defnederse salgından, yakınları defnederse uygun hastalık nedeni belirlenmekte, böylece salgından ölen gerçek kişi sayısı saklanmakta duyumları bizlere gelmektedir. Rakamların gizlenmesi halkın daha rahat hareket etmesini sağlamakta, salgının da hızla tavan yapmasına neden olmaktadır” uyarısı yapıldı.

İHMAL

Sanayi ve turizm sektöründen gelen baskılar nedeniyle halk sağlığının tehlikeye atıldığı vurgulanan açıklamada, “Yönetenlerin gerçekleri açıklama sorumluluğunu vatandaşa bırakması devlet idaresini ihmal etmektir. Kovid-19 salgınının en büyük nedenlerinden biri çevresel yıkımlardır. Endüstriyel tarımcılık ve hayvancılığın, madenciliğin yaban hayata saldırması insanlığın bu virüsle tanışmasına neden olmuştur. Şirketler, maalesef doğa tahribatını pandemi döneminde daha da arttırmış, yurdun dört bir yanında bizler dışarı çıkamazken fırsatı ganimete çevirmiş, ilgili kurumlardan izinleri yangından mal kaçırırcasına hızla çıkartmışlardır. Devletimizi şirketlerin değil halkın devleti olmaya çağırıyoruz. Gerçekleri gizlemek devlet sorumluluğunu kötüye kullanmak demektir” ifadelerine yer verildi.