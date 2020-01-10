Fabrikalar gitti, sıra arazilere geldi

25 şeker fabrikasından dokuzunu satan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, bu kez fabrika arazilerinin imar planlarını değiştirerek söz konusu arazilerin AKP'ye yakın şirketler tarafından kullanılmasının önünü açtı.





Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın kararı AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.





LİSTEDE HANGİ ŞEKER FABRİKALARI VAR?





Kararla mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait Afyonkarahisar’ın Çay ile Dinar, Ankara’nın Şereflikoçhisar, Burdur’un Karamanlı, Gümüşhane’nin Kelkit ve Şiran, Kastamonu’nun Merkez, Kırklareli’nin Lüleburgaz, Nevşehir’in Gülşehir, Tokat’ın ise Niksar ilçelerindeki taşınmazların imar planları değiştirildi.





Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan imar planı değişiklikleri yürürlüğe girerken söz konusu parsellere; ticaret, turizm, konut, park, kentsel gelişme, sanayi, rekreasyon alanı ve yol kullanım alanı tanımı getirildi.





ÖZELLEŞTİRİLMEYENLERE DARBE NİTELİĞİNDE





Bu alanların birçoğunda tarlalardan getirilen şeker pancarlarının bekletildiği bölge şeflikleri olduğunu bildiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal kararın şeker fabrikalarının kapanmasına yol açabileceğini söyledi.





Sarıbal, “Bu kararla yandaşlara yeni bir rant kapısı açılmış görünüyor. Ancak bu kararın barındırdığı tehlike şu, karar hayata geçtiği takdirde şeker fabrikaları zamanla kapanmak zorunda kalacak.” dedi.





FABRİKALAR YERLEŞİM ALANINDA KALACAK





Düzenleme ile şeker fabrikalarının işleme alanlarının, yeşil alanların, depoların ve pancar bekletme alanlarının imara açıldığını ifade eden Sarıbal, "Fabrikaların etrafındaki parseller imara açılacak. Burada konutlar yapılacak. Zamanla fabrikalar yerleşim alanlarının ortasında kalacak ve ‘insan sağlığına zararlı’ denilerek bu fabrikaların kapatılması sağlanacak." diye konuştu.





Sarıbal fabrika arazilerinin imara açılmasının şeker pancarı üretiminin bitme noktasına geleceğini vurguladı.



