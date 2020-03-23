Samanyolu Haber /Gündem / Fabrikalarına el koyarız! /23 Mart 2020 13:46

Fabrikalarına el koyarız!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu stok yapan maske fabrikalarına Sağlık Bakanlığı ile mukavele imzalamaları için 24 saat mühlet tanıdıklarını söyledi.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı maske üreticilerinin maskeleri depolarında tutup bakanlığa satmadıklarını söyledi. Bakan Soylu, "Yarına kadar süreleri var, yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz." dedi.

Soylu dün gazeteci Candaş Tolga Işık’ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu.

Eş zamanlı olarak yaptıkları baskınlarda maske stoğu yapan firmaları tespit ettiklerini kaydeden Soylu, şu ifadeleri kullandı: "İki gündür, Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz. Maske üreticilerinin bir bölümü, hepsini söyleyemem. Almışlar, depolarında maskeleri tutuyorlar." 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu maskeleri stoklayan fabrikalara el konulacağını belirtti.

MASKE FABRİKALARINA EŞ ZAMANLI BASKIN

"Sağlık Bakanımız iki gece önce beni aradı. Bütün emniyet ekiplerimizle bir araya geldik." diyen Soylu 22 Mart Cumartesi sabah saat 08:00 itibarıyla Türkiye'deki bütün üreticilere eş zamanlı baskın yaptıklarını söyledi. 

Soylu firmalara akşam 20:00 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ile mukavele imzalamaları için ikaz ettiklerini belirterek, "Aksi takdirde elimizde başka yetkiler de var. Bu yetkileri kullanmaktan da hiçbir zaman imtina etmeyiz. Parasıyla alacağız hem de iyi parayla alacağız." dedi. 

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