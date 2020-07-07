Samanyolu Haber /Gündem / Fabrika sahibinden itiraf: Patlama sonrasındaki yemeği Erdoğan istedi /07 Temmuz 2020 16:58

Fabrika sahibinden itiraf: Patlama sonrasındaki yemeği Erdoğan istedi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek faciasının yaşandığı fabrikanın sahibi Yaşar Coşkun, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan ve şube başkanlarının katıldığı yemekli toplantının Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla organize edildiğini açıkladı. Belediyenin tekzip ettiği Coşkun bugün gözaltına alındı.

Fabrika kapatılsın!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 122 kişinin yaralandığı havai fişek faciasına dair soruşturmada fabrika sahibi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun yerel basına mülakat verdi. 

Coşkun patlamanın hemen akabinde düzenlenen ve tartışmalara yol açan yemekli toplantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yemek organizasyonunda kendisinin yer almadığını söyleyen Yaşar Coşkun, toplantıyı ise Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın organize ettiğini ifade etti.

Sözcü'nun haberine göre, “Hendek'te gerçekleşen olay moral yemeği değildi, herkes bunu çok yanlış anladı.” diyen Coşkun kendini savundu.

Coşkun şunları kaydetti: "O yemekte ben yoktum zaten. Ben gelmişim gibi konuşuluyor, fakat yoktum. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan'ı görevlendirdi ve patlamadan bir saat sonra yanıma geldi. Patlamadan sonra destek için 30'un üzerinde MÜSİAD şube başkanımız geldi. Şube başkanlarımız içeri yanıma alınmadı."

Toplantının ayrıntıları hakkında konuşan Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplantının amacı görev dağılımı yapmaktı. Bizim Bursa şubemiz, sosyal medyada Sakarya'ya destek amaçlı Hendek'teyiz diye bir paylaşımda bulunmuş. Paylaşılan fotoğraf çarpıtılmış. Burada tek amaç, şube başkanlarımız ile birlikte toplanarak neler yapabilirizi konuşmaktı."
BELEDİYE: KÜLLİYEN YALAN

Fabrika sahibi ve MÜSİAD Şube Başkanı Yaşar Coşkun'un beyanatını Hendek Belediyesi tekzip etti. “O yemekle ilgili hiç bir alakamız ve bilgimiz yok.” başlıklı açıklamada Coşkun’un kullandığı ifadelere dair "Külliyen yalandır." denildi.

Belediyenin açıklamasında yemekle ilgili, “Başkanımızın hiçbir alakası ve bilgisi yokken heyetin tesiste ağırlandığı ve toplantı için Bayraktepe'ye yönlendirildikleri iddiası gündem saptırmak, eleştirilere bizleri de ortak etmek amacıyla kurgulanmış oyundur.” ifadeleri kullanıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasının sahipleri Ali Rıza Coşkun ve oğlu Yaşar Coşkun, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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