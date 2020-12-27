Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebok yeni özelliğini yayınladı /27 Aralık 2020 19:25

Facebok yeni özelliğini yayınladı

Sosyal medya devi Facebook, grup yöneticilerini ön plana alan yeni bir özellik yayınladı. Bu özellik sayesinde grubun yöneticisinin kim olduğu grup kapak fotoğrafının altında görülebilir oldu.

SHABER3.COM

Facebook, son dönemlerde koronavirüs nedeniyle sosyal medyada yayılan yanlış ve yalan bilgilere karşı önemli önlemler almıştı. Bu önlemlerden birisiyse Facebook gruplarını yeniden yapılandırmaktı. Facebook'taki özel gruplarda yayılan yanlış bilgiler genel olarak grup yöneticilerinin suçu şeklinde yorumlanıyordu.

webtekno.com'da yer alan habere göre, Facebook, grup yöneticilerinin önemini anladı ve grup yöneticilerini diğer grup üyelerinden ayıran bazı rozetleri kullanıma soktu. Fakat bu da bazı şeylerin önüne geçemedi. Facebook gruplarında yöneticiler grup üyeleri kısmında gözüküyor olsa da başka herhangi bir yerde açık bir şekilde belirtilmiyordu.

İşte geçtiğimiz günlerde Facebook, gruplara yeni bir özellik ekledi. "Grup Bağlantısı" olarak yayınlanan yeni özellik sayesinde Facebook gruplarının kapak fotoğraflarının altında grubun yöneticisinin kim olduğu bilgisi verilmeye başlandı. Bu özellik fazlasıyla kolay bir şekilde de aktifleştirilebiliyor.

Facebook grubunuzda yöneticinin isminin kapak fotoğrafının altında gözükmesini sağlamak için yöneticisi olduğunuz grubun kapak fotoğrafında yer alan "Düzenle" seçeneğine basın. Açılan menüde "Grup Bağlantısı Ekle" seçeneğine tıklayın. Karşınıza gelen sayfada "Grubun Bağlı Olduğu Yer" seçeneğini aktifleştirin ve ismi gözükecek yöneticiyi seçin.

Facebook, grupların işlevini artıran yeniliklerinin yanı sıra bilgi kirliliğine karşı yeni bir önlem de almıştı. Şirket, geçtiğimiz hafta yanlış veya zararlı bilgiler içeren gönderilerle etkileşime geçen kullanıcılarının hepsine tek tek bildirim gönderecek bir özelliği kullanıma sokmuştu. Facebook'un bu adımı, Covid-19 ile ilgili bütün konuları kapsıyordu.
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