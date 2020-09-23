Samanyolu Haber /Teknoloji / 'Facebook AB'den çekilebilir' /23 Eylül 2020 09:59

'Facebook AB'den çekilebilir'

AB üyesi İrlanda, ABD'ye veri transferini mahremiyet kaygıları nedeniyle engellemek istiyor.

SHABER3.COM

Sosyal medya platformu Facebook, Avrupa Birliği'nden (AB) ABD'ye veri transferini etkileyen yeni kurallar nedeniyle, Facebook ve Instagram uygulamalarının AB üyesi ülkelerdeki faaliyetlerini durdurabileceğini açıkladı.

BBC Türkçe'nin Business Insider'ın haberinden aktardığına göre, şirket, 10 Eylül'de İrlanda Yüksek Mahkemesi'ne bir şikayet dilekçesi sundu.

Facebook dilekçede, İrlanda'nın veri mahremiyeti kurumu Veri Koruma Komiserliği (DPC) tarafından verilen ve AB'den ABD'ye veri transferini mahremiyet kaygıları nedeniyle engelleme tehdidinde bulunulan talimata karşı çıkıyor.

Facebook'un İrlanda'daki Veri Koruma Yetkilisi ve Genel Danışmanı Yvonne Cunnane'nin kaleme aldığı dilekçede, "Müracaat sahibinin (Facebook) DPC'nin istediği gibi, kullanıcı verilerinin ABD'ye transferinin tamamen durdurulması emrine tabi olması durumunda, müracaat sahibinin bu koşullar altında Facebook ve Instagram hizmetlerini AB'de nasıl sunmaya devam edebileceği net değil" deniliyor.

Dilekçede ayrıca, Facebook'un Avrupa'da aylık 410 milyon aktif kullanıcısı olduğu hatırlatılıyor. Bir Facebook sözcüsü, bu ifadelerin "AB'den çekilme tehdidi" anlamına geldiğini reddetti. Sözcü yaptığı yazılı açıklamada, "Facebook Avrupa'dan çekilme tehdidinde bulunmuyor. İrlanda Yüksek Mahkemesi'ne sunulan belgelerde, Facebook'un birçok diğer işletme, organizasyon ve hizmet gibi, işlerliğine devam edebilmesi ve hizmet sunabilmesi için, AB ve ABD arasında veri transferine bağımlı olduğu gibi basit bir gerçekliğe dikkat çekiliyor" dedi.

Açıklamada ayrıca; "Güvenli ve yasal uluslararası veri transferinin olmaması, tam da Covid-19 krizinden toparlanma yolları ararken, ekonomiye ve AB'de veri tabanlı işletmelerin büyümesine zarar verir" ifadeleri yer alıyor. Facebook'un dilekçesinde, DPC'nin kendileri dışında hiçbir ABD'li teknoloji şirketini hedef almadığı ve adil olmayan bir muameleye maruz kaldıklarından da şikayet ediliyor. 
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