Facebook Amazon'a rakip olacak yeni özelliğini duyurdu

Sosyal medya devi Facebook, Amazon’a rakip olacak alışveriş uygulaması özelliği geliştirdi. Sosyal medya platformu, online alışveriş platformlarıyla yarışacak Facebook Shops’u tanıttı.





Facebook Shops özelliği ilk etapta Facebook ve Instagram'a geldi. Facebook Shops'un önümüzdeki dönemde ise WhatsApp, Messenger ve Instagram Direct'e de entegre edilmesi bekleniyor.





Instagram’da da kullanılabilecek özellik sayesinde kullanıcıların sosyal medya platformları üzerinden ürün satmaları mümkün hale geldi.





Ancak uygulama içi satın alma özelliği şu an için yalnızca ABD’de geçerli.





Yeni özelliğin Türkiye’de ne zaman kullanıma geçeceğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yok.





Facebook'un sitesinde yeni özellik için “Commerce Manager, satıcıların platformumuzda satış yapmalarına, envanter eklemelerine, siparişleri yönetmelerine, hesap sağlığını kontrol etmelerine ve çok daha fazlasına olanak sağlayan Facebook'un aracıdır. Ticaret Müdürü ile işletmeler, müşterilerinin sevdiği kanallar boyunca Instagram, Facebook Marketplace ve Facebook Page Mağazalar gibi ürünler satabilirler. Başlamak için neye ihtiyacınız olduğunu anlamak için kılavuzlarımıza ve makalelerimize göz atın” ifadeleri yer aldı.





Açıklamada “Facebook ve Instagram'da satış yapmanın ilk adımı, işletmeniz için bir Ticaret Hesabı oluşturmaktır” denildi.