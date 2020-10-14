Samanyolu Haber /Dünya / Facebook aşı karşıtlarına savaş açtı /14 Ekim 2020 11:19

Facebook aşı karşıtlarına savaş açtı

Sosyal paylaşım platformu Facebook, insanları aşı olmaktan caydırmayı amaçlayan reklamlara yasak getireceğini duyurdu.

SHABER3.COM

Son yıllarda aşı karşıtı kampanyalar küresel düzeyde etkinliğini artırırken, sosyal medya devi Facebook, konuya ilişkin bir adım daha attı.

Şirketten yapılan açıklamada, aşıları güvenli olmayan, zararlı ve işe yaramaz olarak gösteren reklamlara artık izin verilmeyeceği belirtildi.

Facebook'un sağlık müdürü Kang-Xing Jin, kişisel blogundan yaptığı paylaşımda "Amacımız aşıların koruyuculuğu ve etkinliği ile ilgili paylaşımların geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olarak halk sağlığı çabalarına zarar verebilecek yanlış bilgiler içeren reklamları yasaklamak" ifadelerini kullandı.

Yetkili, "Bu reklamları platformumuzda istemiyoruz" diye ekledi.

Buna rağmen şirket, hükümetlerin aşı politikalarına karşı çıkan reklamlara izin verecek.

Facebook, daha önce de küresel sağlık otoriteleri tarafından tespit edilen aşı karşıtı yanlış bilgi içeren paylaşımlara müdahale etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Facebook aşı karşıtlarına savaş açtı Sonraki Haber >>

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Film gibi bir hadise !

Film gibi bir hadise !

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:18:55