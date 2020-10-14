Facebook aşı karşıtlarına savaş açtı

Son yıllarda aşı karşıtı kampanyalar küresel düzeyde etkinliğini artırırken, sosyal medya devi Facebook, konuya ilişkin bir adım daha attı.







Şirketten yapılan açıklamada, aşıları güvenli olmayan, zararlı ve işe yaramaz olarak gösteren reklamlara artık izin verilmeyeceği belirtildi.





Facebook'un sağlık müdürü Kang-Xing Jin, kişisel blogundan yaptığı paylaşımda "Amacımız aşıların koruyuculuğu ve etkinliği ile ilgili paylaşımların geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olarak halk sağlığı çabalarına zarar verebilecek yanlış bilgiler içeren reklamları yasaklamak" ifadelerini kullandı.





Yetkili, "Bu reklamları platformumuzda istemiyoruz" diye ekledi.





Buna rağmen şirket, hükümetlerin aşı politikalarına karşı çıkan reklamlara izin verecek.





Facebook, daha önce de küresel sağlık otoriteleri tarafından tespit edilen aşı karşıtı yanlış bilgi içeren paylaşımlara müdahale etmişti.