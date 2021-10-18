Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook, Avrupa'da 10 bin kişiyi işe alacak /18 Ekim 2021 11:05

Facebook, Avrupa'da 10 bin kişiyi işe alacak

Facebook, yeni oluşturacağı kolektif sanal paylaşım alanı olarak adlandırılan “metaverse” bünyesinde önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 10 bin kişiyi istihdam edeceğini açıkladı.

Facebook ve Sosyal medya

Facebook, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB’de yeni işe alınacak yüksek vasıflı çalışanların, “metaverse”nin oluşumuna katkı yapacağı bildirildi.

Facebook, eylül ayında yaptığı açıklamada, bu yeni proje için 50 milyon dolar ayrıldığını duyurmuştu.

Kaliforniya merkezli Amerikan sosyal medya teknoloji şirketi, “metaverse” aracığıyla dijital toplantıları nasıl sanal ortamlara taşıyacağını daha önce kamuoyuna tanıtmıştı. Facebook, bu yöntemle dijital toplantıların akışını tamamen değiştirmeyi hedefliyor.

Facebook tepe yöneticisi Mark Zuckerberg, şirketi gelecekte gerçeğe yakın sanal bir dünya (metaverse) sunan bir yapıya dönüştürmek istediğini dile getirmişti.
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