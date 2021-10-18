Facebook, Avrupa'da 10 bin kişiyi işe alacak

Facebook, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB’de yeni işe alınacak yüksek vasıflı çalışanların, “metaverse”nin oluşumuna katkı yapacağı bildirildi.



Facebook, eylül ayında yaptığı açıklamada, bu yeni proje için 50 milyon dolar ayrıldığını duyurmuştu.



Kaliforniya merkezli Amerikan sosyal medya teknoloji şirketi, “metaverse” aracığıyla dijital toplantıları nasıl sanal ortamlara taşıyacağını daha önce kamuoyuna tanıtmıştı. Facebook, bu yöntemle dijital toplantıların akışını tamamen değiştirmeyi hedefliyor.



Facebook tepe yöneticisi Mark Zuckerberg, şirketi gelecekte gerçeğe yakın sanal bir dünya (metaverse) sunan bir yapıya dönüştürmek istediğini dile getirmişti.