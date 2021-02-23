Facebook - Avustralya krizinde kazanan bakın kim oldu?

Euronews'in haberine göre, Maliye Bakanı Josh Frydenberg ile Facebook CEO'su Mark Zuckerberg arasında hafta sonu yapılan bir dizi görüşmeden sonra, imtiyaz anlaşması yapıldı.
Buna göre Avustralya, teknoloji devlerinin haber içeriğini görüntülemek için adil ödeme üzerinden yayıncılarla bir anlaşmaya varamadığı durumlarda kullanılan zorunlu tahkim mekanizmasında bir değişikliği içeren dört değişiklik sunacak.
Değişiklikler, hükümet tarafından atanan hakemin müdahale etmesinden önce iki aylık bir arabuluculuk süresini içeriyor ve taraflara özel bir anlaşmaya varmaları için daha fazla zaman tanıyor.
Maliye Bakanı Frydenberg yaptığı yazılı açıklamada, "Bu değişiklikler, dijital platformlara ve medya şirketlerine, yasanın işleyiş şekli hakkında daha fazla netlik sağlayacak ve medya işletmelerinin adil şekilde ücretlendirilmesini sağlamak için çerçeveyi güçlendirecektir." ifadeleri kullanıldı.
Facebook da anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Avustralya hükümetinin bazı değişiklikleri yapmayı kabul etmesi ve endişelerin giderileceğini garanti etmesinden memnun olduklarını ifade etti.
Facebook geçen hafta tüm haber içeriğini; birkaç eyalet hükümeti ve acil durum departmanı hesabını engellemişti.
Avustralya da ülkedeki kullanıcıların haber paylaşımlarını engellediği gerekçesiyle, dün, Facebook'taki reklam kampanyalarını durdurduğunu açıkladı.
Dijital reklamın dörtte biri Facebook'ta kullanılıyor
Avustralya hükümetinin mevcut mali bütçede dijital reklamcılığa yaklaşık 42 milyon dolar ayırdığı ve bunun yaklaşık dörtte birinin de Facebook'ta kullanıldığı belirtiliyor.
Avustralya'da en çok kullanılan Google'ın arama motoru, ülkede yüzde 95 pazar payına sahip.
Canberra Üniversitesinin 2020 Dijital Haber Raporuna göre, Avustralyalıların yüzde 39'u Facebook'u haber takibi için kullanıyor.
Avustralya-Facebook krizinde ne yaşandı?
Avustralya, Nisan 2020'de, teknoloji devlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurdu.
Maliye Bakanı Josh Frydenberg, ülkesinin, zorunluluk getiren bir yasa oluşturarak sosyal medya devlerinin orijinal haber içeriği için ödeme yapmak zorunda kalacağı dünyadaki ilk ülke olacağını söyledi.
Bunun ardından Google yayınladığı içerikle ilgili şirketi yerel medya kuruluşlarına ödeme yapmaya zorlayan yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulundu.
Google, 15 Şubat'ta Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ile ürettiği haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşma yaptı.
Facebook da 17 Şubat'ta, teknoloji devlerinin Avustralya medya şirketlerinin ürettiği haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısı nedeniyle Avustralyalıların platformdaki haberleri paylaşmalarını engellediğini duyurmuştu.