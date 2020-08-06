Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook bu sefer sildi! /06 Ağustos 2020 10:30

Facebook bu sefer sildi!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın ayrımcılık içeren mesajlarına sessiz kaldığı için eleştirilen Facebook bir ilke imza attı.

SHABER3.COM

2,5 milyara yakın kullanıcısı ile dünyanın en büyük sosyal medya platformu hâline gelen Facebook ilk kez Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın bir paylaşımını yanlış bilgi içerdiği için kaldırdı. 

Kaldırılan paylaşımda Trump, çocukların yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) neredeyse bağışıklığı olduğunu iddia ediyordu.

FACEBOOK: MESAJDA YANLIŞ BİLGİ VERİLİYORDU

The Guardian'da yer alan habere göre, Facebook sözcüsü konuya dair, "Bu videoda bir grup insanın Covid-19'a bağışıklığı olduğuna dair yanlış iddialar var. Bu da Covid yanlış bilgi politikalarımızın ihlali." dedi. 

Twitter da aynı videoyu paylaşan Trump'ın yeniden seçilme kampanya ekibinin hesabını geçici olarak engelledi. 

 
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