Facebook çalışanı o geceyi anlattı

Facebook Inc, 3.5 milyar kullanıcının WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi sosyal medya ve mesaj servislerine erişimine engel olan kesintinin "ayar değişikliği hatasından" kaynaklandığını açıkladı.Yaklaşık 8 saat süren kesinti sebebi ile şirket 99,75 milyon dolar zarar etti.





BAĞ KOPTU





Webtekno'nun haberine göre, Facebook’a Kıdemli Yazılım Mühendisi olarak transfer olan Eren Algan çöküş gecesi yaşananları aktardı.





Eren Algan, “Çoğunlukla kablosuz olarak bağlantı kurduğumuz Facebook, aslında internetin doğası gereği tüm sistemlerini kablolara borçlu. Dolayısı ile şirket, bu kablolu altyapıya düzenli olarak bakım yapması gerekiyor, sadece bu işle ilgilenen mühendislik ekipleri düzenli olarak testler gerçekleştiriyor. 4 Ekim'de rutin bir 'backbone' bakım işlemi sırasında bir mühendis, bu ağın ne kadar kapasitesinin olduğunu anlamak için bir komut çalıştırdı. Sonun başlangıcı olan bu komut, istenmeyen bir biçimde 'backbone' ağının bütün bağlantılarını alaşağı etti; Facebook'u bütün bilgi işlem merkezlerini çevrimdışı hale getirdi" dedi.





Facebook sistemlerinin normalde bu tarz hataları engellemek üzerine kurulu olduğunu söyleyen Eren Algan, “Ancak talihsizlik olacak ki bu hataları anlamak için geliştirilen yazılımda da bir hata meydana geldi, bu nedenle mühendisin girdiği hatalı komut durdurulamadı. Sonucunda Facebook’un bilgi işlem merkezleri ile internet arasındaki bağ koptu" dedi.





Algan, “Ben 4 Ekim'de ofise gittiğimde içeride kullanılan ağa ulaşım sağlanamıyordu. Hatta ve hatta yazıcılar bile çalışmıyordu. İçerideki haberleşme sistemleri çalışmayınca, olaylardan haberimizin olması bile çok sonradan oldu" ifadelerini kullandı.





Algan şöyle devam etti:





"Hiçbir şey olmadı, olmaz da. Facebook gibi şirketler böyle hatalara öğrenme fırsatı olarak bakarlar ve sistemlerini geliştirmek için post-mortem (otopsi) yaparlar. Genelde böyle hatalar yüzünden insanlar kovulmazlar. O insanlar için kariyerlerinde unutulmaz bir hikaye, Facebook için ise çok pahalıya mal olmuş bir hata olur”



