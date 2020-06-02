Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook çalışanlarından, Mark Zuckerberg'e Trump isyanı /02 Haziran 2020 08:43

Facebook çalışanlarından, Mark Zuckerberg'e Trump isyanı

Sosyal medya platformu Facebook’un çalışanları, ABD Başkanı Donald Trump’ın George Floyd cinayeti sonrası sokağa dökülen protestocuları "Yağma başlarsa ateş açılır" diye tehdit etmesi karşısında pasif kalan CEO Mark Zuckerberg’e bayrak açtı. Çok sayıda Facebook çalışanı Zuckerberg’i eleştiren paylaşımlarda bulunurken, şirket içinde de tepki yükseldiği belirtiliyor.

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Twitter yönetimi Trump’ın söz konusu paylaşımını ‘şiddeti yüceltme’ uyarısıyla birlikte gizlemişti. Zuckerberg ise bu olaydan sonra yaptığı açıklamada sosyal medya platformlarının yargıç gibi davranmaması gerektiği görüşünü payalşmış, “İnsanların, hükümetin ne zaman güç kullanacağını bilmesi gerekiyor” demekle yetinmişti.

HABER KAYNAĞI MÜDÜRÜ: 50’DEN FAZLA KİŞİYİ ÖRGÜTLEDİM
Zuckerberg’in Trump’ın sözlerine ilişkin paylaşımlara karşı adım atmayı reddetmesi, çalışanlarını isyan ettirdi. Facebook’un Haber Kaynağı bölümün ürün müdürü Ryan Freitas, “Mark hatalı ve fikrini değiştirmek için sesimi mümkün olduğunca yükselteceğim” dedi. Freitas, kendisinden fikirlerini kamuoyuna açıklamasını bekleyenlerden de özür dileyerek, bunun yerine şirket içi değişim için kendisi gibi düşünen 50’yi alkın kişiyi örgütlediğini açıkladı.

Facebook Portal’ın yöneticilerinden Andrew Crow ise “Şiddeti körüklemek ve yanlış bilgi yaymak için bir platform tedarik etmek, kim olduğunuzdan veya bunun haber değeri taşıyıp taşımadığından bağımsız olarak, kabul edilemez bir şeydir” ifadelerini kullandı.

‘GURUR DUYMUYORUM’
Zuckerberg’in konuyu el elma biçimine karşı bir dizi Facebook yöneticisinin daha Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunduğu görüldü. Ürün müdürlerinden Sara Zhang “İçeride endişelerimizi dile getiriyoruz. Şu ana dek dikkate alınmadık” derken, Jason Toff adlı çalışan “Facebook’ta çalışıyorum ve görünüşümüzden gurur duymuyorum. Konuştuğum iş arkadaşlarımın büyük çoğunluğu aynı şekilde hissediyor. Sesimizi duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.
‘IRKÇILIK KONUSUNDA NÖTR BİR POZİSYON YOKTUR’
Bir diğer Facebook çalışanı ise “Ne yapacağımı bilmiyorum ama hiçbir şey yapmamak kabul edilemez. Mark’ın, Trump’ın açıkça şiddeti teşvik eden son paylaşımları konusunda hiçbir şey yapmama kararına hiçbir şekilde katılmayan bir Facebook çalışanıyım. Facebook’ta yalnız değilim. Irkçılık konusunda nötr bir pozisyon yoktur” tepkisini gösterdi.
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