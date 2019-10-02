Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook, Elizabeth Warren'ın başkanlığına sıcak bakmıyor /02 Ekim 2019 09:53

Facebook, Elizabeth Warren'ın başkanlığına sıcak bakmıyor

Facebook CEO'su Zuckerberg'in Demokrat aday adaylarından Warren'ın başkan seçilmesinin şirket için "çok kötü olacağını" söylediği sözleri, Amerikan basınına sızdı.

SHABER3.COM

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in Demokrat aday adaylarından Elizabeth Warren'ın başkan seçilmesinin şirket için "çok kötü olacağını" söylediği ortaya çıktı.

Zuckerberg'in Warren'ın başkanlığıyla ilgili şirket çalışanlarına yaptığı konuşması, Amerikan basına sızdı.

"Biri sizin varoluşunuzu tehdit ediyorsa gider savaşırsınız"
Haberlere göre Zuckerberg, Elizabeth Warren'ın başkanlığının şirket için "çok kötü olur" değerledirmesinde bulundu.

Zuckerberg, "Doğru cevabın şirketlere savaş açmak olduğunu düşünen Elizabeth Warren gibi biri var. Eğer seçilirse yasal bir mücadeleye gireceğimiz ve kazanacağımız kanaatindeyim. Bu durum bizim için halen çok kötü mü olur? Cevabı evet. Hükümetimize karşı büyük bir dava açmak istemem ama biri sizin varoluşunuzu tehdit ediyorsa da gider savaşırsınız." ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Facebook, Elizabeth Warren'ın başkanlığına sıcak bakmıyor Sonraki Haber >>

Köprü böyle çöktü!

Köprü böyle çöktü!

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Ankara'da otobüs durağa girdi

Ankara'da otobüs durağa girdi

Tekne kıyıya yanaşırken patladı

Tekne kıyıya yanaşırken patladı

Ortadaki direği görmeyince

Ortadaki direği görmeyince

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

'Memurdum şimdi mülteciyim'

'Memurdum şimdi mülteciyim'

'Müsaade eder misiniz tek çekelim'

'Müsaade eder misiniz tek çekelim'

KPSS formalite, kimlerin işe alınacağı baştan belli

KPSS formalite, kimlerin işe alınacağı baştan belli

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampında yangın: Ölü ve yaralılar var

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampında yangın: Ölü ve yaralılar var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:32:00