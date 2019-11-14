Facebook geçen yıl toplam 3.2 milyar hesap sildi

Sosyal medya devi Facebook Inc. çarşamba günü yayımladığı raporda, 3 milyar 200 bin sahte hesabı kapatarak bir önceki yıla göre kapattığı hesap sayısını iki katına çıkardığını bildirdi.







Facebook ayrıca ilk kez, sahibi olduğu popüler fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram'da ne kadar gönderi kaldırıldığını açıkladı. Instagram son zamanlarda yalan haber paylaşımında tehlike arz eden bir mecra olarak görülmeye başlanmıştı.





Şirketin dördüncü denetleme raporunda, uygulama tarafından algılanan ve ihlal bulunan içerik sayısının Instagram'ın tüm kategorilerinde Facebook'tan daha düşük olduğu belirtildi. Şirket, terörist örgütlere ilişkin içeriklerin Facebook'ta yüzde 98,5; Instagram'da ise yüzde 92,2 oranda algılandığını not etti.





Raporda, Facebook'ta çocuk pornosu ve çocukların cinsel sömürüsüne neden olan 11 milyon 600 bin, Instagram'da ise 754 bin içeriğin kaldırıldığı bilgisine yer verildi.





Facebook raporuna ilk kez intihar ve kendine zarar verme eylemleri içeren paylaşımlara ilişkin verileri de ekledi. İntihara ya da kendini yaralamaya teşvik eden 2 milyon 500 bin paylaşımın kaldırıldığı belirtildi.





Öte yandan, güvenlik yetkilileri, Facebook'un kullanıcılarına daha fazla gizlilik sağlamak için mesajlaşma servisini şifreleme planının çocuk istismarıyla mücadele çabalarının önüne geçmesinden endişeleniyor.





Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Christopher Wray, şifrelemeyi içeren değişikliğin platformu "çocuk pornocuları için gerçekleşecek bir hayal" haline getirebileceğini söylemişti.



