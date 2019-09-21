Samanyolu Haber /Dünya / Facebook gizlilik soruşturması kapsamında binlerce uygulamayı kaldırdı /21 Eylül 2019 10:16

Facebook gizlilik soruşturması kapsamında binlerce uygulamayı kaldırdı

Facebook, binlerce uygulamayı gizlilik soruşturması kapsamında kaldırdığını duyurdu.

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Cambridge Analytica skandalının ardından yazılım uzmanlarının kullanıcı verilerini nasıl kullandığı üzerine yapılan soruşturma kapsamında kaldırılan uygulamalar, Facebook’da sanıldığından çok daha fazla gizlilik ihlali yapan uygulama olduğunu ortaya koydu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Facebook toplamda 400 yazılım uzmanı tarafından geliştirilen binlerce uygulamanın kaldırıldığını ve daha milyonlarcasının soruşturulduğunu açıkladı. Facebook’tan yapılan açıklama kapsamlı soruşturma süreci avukatlar, araştırmacılar, veri bilimciler, mühendisler ve Facebook ekipleri tarafından yürütülüyor.

Facebook, “Uygulama geliştiriciler Facebook ekosistemi için vazgeçilmez bir parça. Dünyayı sosyalleştirmeye yarıyorlar fakat insanlar gizlilik kurallarına uyduğumuzu bilmeli” dedi.

Cambridge Analytica şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini toplayarak Brexit ve 2016 ABD Başkanlık seçim kampanyası yapmak amacıyla kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Soruşturmaların sonunda verilerin kullanılmasına izin veren Facebook’a Federal Ticaret Komisyonu tarafından rekor bir ceza kesilmişti.
 
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