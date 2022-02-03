Talan ve yağma sırası polis arazisine geldi

BirGün'den İsmail Arı'nıngöre, Megakent İstanbul’da kamuya ait araziler parsel parsel ranta ve talana açılıyor. Son olarak, Sarıyer M. Ayazağa Mahallesi’ndeki Seyrantepe Polis Lojmanları’nın bulunduğu arazi ranta açıldı. Arazi üzerine milyonlar liralık lüks konut projesi inşa edilecek.DAP Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na “DAP Levent” konut projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptı. ÇED raporunda yer alan bilgilere göre, şirket yaklaşık 25 bin metrekare büyüklüğündeki Seyrantepe Polis Lojmanları arazisine tam 453 konut inşa edecek. Projenin maliyet ise 236 milyon 829 bin TL’yi bulacak. Rapora göre, proje kapsamında arazi üzerine 7 adet blok yapılması planlanıyor. Ayrıca projede bir de açık yüzme havuzu ve 334 adet açık otopark da yer alıyor.Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) Seyrantepe Polis Lojmanları arazisi için geçen yıl bir ihale düzenlemişti. Galatasaray'ın stadına komşu olan ve bölgenin en değerli arazileri arasında gösterilen arazinin ihalesini DAP Yapı iştiraki Eltes İnşaat almıştı. Firma proje toplam geliri olarak 3 milyar 111 milyon TL teklif verirken, arsa sahibi Emlak Konut GYO’ya da 1 milyar 244 milyon TL ödeyeceğini taahhüt etmişti.DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise yaptığı açıklamada, “Avrupa Yakası’nın en değerli merkezi noktalarından birinde proje geliştireceğimiz için çok mutluyuz. Bu zamana kadar birçok özel projeyi hayata geçirdik. Levent’te yine DAP Yapı ayrıcalığıyla çok farklı bir projeye imza atacağız. İhalesini kazandığımız arazisi, lokasyonu itibariyle, önemli ulaşım ve ticaret akslarının kesişim noktasında yer alıyor. Tüm bunların yanında sosyal ve kültürel anlamda da değerli bir konumda bulunuyor” ifadelerini kullanmıştı.AKP döneminde İstanbul’daki askeri araziler de imara açıldı. Bu arazi de ranta açılan ilk Emniyet arazisi değil. 2018 yılında da yine İstanbul'un en değerli arazilerden biri olarak gösterilen Beşiktaş’taki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu’nun 31 bin 885 metrekarelik arazisi 1 milyar 388 milyon 520 bin TL’ye İBB şirketlerinden KİPTAŞ’ın olmuştu. KİPTAŞ’ın teklifinde toplam satış geliri 2 milyar 660 milyon olarak belirlendi. Araziye, rezidans, AVM ve otel yapılacağı açıklanmıştı. Ancak 2019 yılında Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisine otel, AVM ve rezidans yapımının önünü açan imar planları iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı planlar, mahkeme tarafından kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı bulundu.