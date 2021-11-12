Facebook ile Microsoft arasında 'metaverse' ortaklığı

Yakın bir zamanda adını 'Meta' olarak değiştirme kararı alan Facebook, 'Workplace' aracını Teams ile entegre etmek üzerre rakibi Microsoft ile anlaştı.





Görsel olarak Workplace, Teams’te sabitlenmiş bir sekme olarak görünecek.





Workplace, mayıs ayında 7 milyon ücretli aboneyi aştı, ama Microsoft Teams'in bildirdiği aylık 250 milyon aktif kullanıcıya kıyasla sönük kalıyor.





Ayrıca bu ortaklık, Microsoft ile Workplace arasındaki ilk ortaklık değil; Office 360 paketi, Share Point ve OneDrive'ın tümü daha önce entegre edilmişti.









Yapılan işbirliği sonucunda, 2022'nin başlarından itibaren Workplace kullanıcıları uygulama içi gruplarda Teams video toplantılarını canlı olarak yayınlayabilecek ve Teams kullanıcıları, uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan Workplace içeriğine erişebilecek.