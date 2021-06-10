Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook ilk akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor /10 Haziran 2021 16:41

Facebook ilk akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

The Verge'un haberine göre sosyal medya devi, uzun süredir üzerinde çalıştığı akıllı saat teknolojisini gelecek yaz tamamlamış olmayı planlıyor. Facebook'un ilk akıllı saatinin iki kameraya sahip olması bekleniyor.

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Şubat ayında Facebook’un akıllı saat üzerinde çalışmalara başladığı duyurulmuştu. Ancak The Verge’un yayınladığı son haberde cihazla ilgili daha detaylı bilgiler paylaşıldı.

400 DOLARA SATILACAK
Sosyal medya devinin tasarladığı saat, bir akıllı telefon gibi fotoğraf ve video çekmek için ayrılabilen bir ekrana, iki kameraya sahip olacak ve çekilen görüntüler daha sonra Facebook ve Instagram’da ve şirketin sahip olduğu diğer uygulamalarda paylaşılabilecek. The Verge’de yer alan habere göre Facebook çalışanları, saatin yaklaşık 400 dolara mal olabileceğini ancak bu fiyat etiketinin değişebileceğini söyledi.

Kaynaklar, ayrıca Facebook’un 2019’dan bu yana akıllı saati geliştirmek için yaklaşık 1 milyar dolar harcadığını söyledi.

Facebook’un akıllı saati üç renkte gelecek; beyaz, siyah ve altın. Facebook’un akıllı saatinin sonraki sürümlerinde, şirketin gelecekteki AR akıllı gözlükleriyle de senkronize edilebileceği belirtiliyor.

Facebook’un artırılmış ve sanal gerçeklikten sorumlu başkan yardımcısı Andrew Boswroth çarşamba günü The Verge haberini paylaştı ve şirketin hazır olduğunda daha fazlasını paylaşacağını söyledi.

APPLE’I TAHTINDAN ETMEYE HAZIRLANIYOR
Ürün, Apple’ın hakim olduğu akıllı saat arenasında iki şirketi karşı karşıya getirecek görünüyor. Apple bu yıl da pandemiye rağmen yükselen bir satış grafiğine sahip olmayı başardı. 2020’nin ilk çeyreğinde Apple, yüzde 55’lik payıyla akıllı saat pazarında dünya lideri oldu.
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