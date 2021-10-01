Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook, Instagram ve WhatsApp birbirine bağlanacak /01 Ekim 2021 20:18

Facebook, Instagram ve WhatsApp birbirine bağlanacak

Mark Zuckerberg'in WhatsApp, Facebook ve Instagram platformlarını birbirine bağlamayı planladığı iddia edildi.

SHABER3.COM

"Hepsine hükmedecek tek bir sosyal ağ, hepsini o satın alacak. Hepsini bir araya getirip kullanıcıları birbirine bağlayacak." ilkesiyle hareket eden Mark Zuckerberg, zaman içerisinde Instagram, WhatsApp, Messenger gibi sosyal ağların da sahibi haline gelmişti. Şimdi Zuckerberg bütün sosyal ağları birbirine bağlamayı planlıyor.

UYGULAMALAR ARASI BAĞLANTI GÖNDERMEK KOLAY OLACAK

Facebook CEO'sunun yeni planı, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram DM özelliklerini bir araya getirecek yeni bir yapı kurmak. Böylece bu üç platformun da kendi içinde bir mesajlaşma özelliği olmaya devam edecek ancak kullanıcılar bu uygulamalardan başka uygulamalardaki arkadaşlarına da mesaj gönderebilecek. 

Yeni özellik kullanılmaya başladığı zaman farklı uygulamalar arasında bağlantı göndermek çok daha kolay hale gelecek. 

Aslında Facebook ve Instagram arasında mesajlaşma özelliği daha önceden bağlanmıştı. Bu şekilde iki uygulamanın özellikleri birbirine daha benzer hale gelmişti. Ayrıca Facebook, grup mesajlaşmaları gibi özellikleri de ortak hale getirmişti.

WHATSAPP NASIL BAĞLANACAK?

WhatsApp'ın diğer sosyal ağlara nasıl bağlanacağı ise merak konusu.  WhatsApp uygulaması telefon numaraları üzerinden bağlantı sağlıyor. Facebook ya da Instagram'ın numara verilmeden WhatsApp ile bağlı kullanımı pek olası değil. Bu durumda diğer platformlarda tanımadığımız insanların WhatsApp üzerinden mesaj gönderip gönderemeyeceği ve telefon numaralarının ne derece güvende olacağı merak ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Facebook, Instagram ve WhatsApp birbirine bağlanacak Sonraki Haber >>

AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

Elektrikli otomobil şarj istasyonu

Elektrikli otomobil şarj istasyonu

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

"Afgan ordusunun çöküşü hepimize sürpriz oldu"

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:27:40