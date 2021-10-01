Facebook, Instagram ve WhatsApp birbirine bağlanacak

"Hepsine hükmedecek tek bir sosyal ağ, hepsini o satın alacak. Hepsini bir araya getirip kullanıcıları birbirine bağlayacak." ilkesiyle hareket eden Mark Zuckerberg, zaman içerisinde Instagram, WhatsApp, Messenger gibi sosyal ağların da sahibi haline gelmişti. Şimdi Zuckerberg bütün sosyal ağları birbirine bağlamayı planlıyor.







UYGULAMALAR ARASI BAĞLANTI GÖNDERMEK KOLAY OLACAK





Facebook CEO'sunun yeni planı, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram DM özelliklerini bir araya getirecek yeni bir yapı kurmak. Böylece bu üç platformun da kendi içinde bir mesajlaşma özelliği olmaya devam edecek ancak kullanıcılar bu uygulamalardan başka uygulamalardaki arkadaşlarına da mesaj gönderebilecek.





Yeni özellik kullanılmaya başladığı zaman farklı uygulamalar arasında bağlantı göndermek çok daha kolay hale gelecek.





Aslında Facebook ve Instagram arasında mesajlaşma özelliği daha önceden bağlanmıştı. Bu şekilde iki uygulamanın özellikleri birbirine daha benzer hale gelmişti. Ayrıca Facebook, grup mesajlaşmaları gibi özellikleri de ortak hale getirmişti.





WHATSAPP NASIL BAĞLANACAK?





WhatsApp'ın diğer sosyal ağlara nasıl bağlanacağı ise merak konusu. WhatsApp uygulaması telefon numaraları üzerinden bağlantı sağlıyor. Facebook ya da Instagram'ın numara verilmeden WhatsApp ile bağlı kullanımı pek olası değil. Bu durumda diğer platformlarda tanımadığımız insanların WhatsApp üzerinden mesaj gönderip gönderemeyeceği ve telefon numaralarının ne derece güvende olacağı merak ediliyor.