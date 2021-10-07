Facebook krizi büyüyor: AB’de dijital platformlara düzenleme tartışması

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta yaşanan yedi saatlik kesinti sonrası eski Facebook çalışanı Frances Haugen’ın şirkete yönelik suçlamaları yankı uyandırdı. Eski Facebook çalışanı olan veri bilimcisi Frances Haugen'ın Facebook'un kutuplaşmayı körüklediği ve çocuklara zarar verdiği yönündeki suçlamaları sosyal ağlar üzerindeki baskıyı artırdı. AB ve Almanya’da dijital platformlara yönelik yasal düzenleme planları hız kazandı.





DW Türkçe’nin haberine göre Avrupa Birliği'nin (AB) İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Facebook eski çalışanı Haugen'ın açıklamalarının AB’nin dijital platformları denetleme planını pekiştireceğini söyledi.





Breton, Haugen ile bir görüşme yaptığını ve bu görüşmede kendisinin özellikle şeffaflık, veri ve algoritmalar konusundaki görüşlerini dinlediğini belirterek, "Bu görüşme, planlanan yasal düzenlemenin yumuşatılması için yapılan lobi çalışmalarına boyun eğmeme yönündeki görüşümü güçlendirdi" diye konuştu.





Haugen Facebook’un trafiği arttırmak için ABD seçimlerinden sonra yanlış bilgileri ayıklayan filtreleri kaldırdığını söylemiş, 6 Ocak'ta Capitol Hill’e düzenlenen baskının organizasyonunun da Facebook üzerinden yapıldığını belirterek şirkete karşı önlem alınmasını istemişti.





AB Komiseri Breton, Haugen’ın iddialarının doğru olması halinde "Avrupa’da bu tür şeylere izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.





Breton Aralık ayında DSA ve DMA olarak bilinen ve teknoloji devi şirketlerin istismarlarını engellemeyi amaçlayan iki yasa tasarısı sunmuştu. Tasarılara dair Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyindeki tartışmalar devam ediyor.





Brüksel’in reklam hedefleme uygulaması konusunda da düzenleme getirmeyi planladığını söyleyen Breton, Haugen’ın Avrupa Parlamentosu’nu bilgilendirmek için Kasım ayında Brüksel’e geleceğini kaydetti.





Online platformlara düzenleme konusu Almanya'nın da gündeminde. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Christine Lambrecht, online platformlara daha katı bir düzenleme talebinde bulundu.





Almanya Yazı İşleri Ağına (RND) demeç veren Lambrecht, "ağların kendi kendilerini denetlemede sorumluluk bilinci göstermeleri yönündeki çağrıların faydası olmadığını ve sonuçta şirketlerin kar çıkarlarının sosyal sorumluluğun önüne geçtiğini" kaydetti. Lambrecht, "Bu nedenle Facebook ve benzeri şirketleri dizginlemek önemli" ifadelerini kullandı.





Lambrecht, Haugen'ın suçlamalarının "Avrupa'nın sosyal ağlara yönelik güçlü ve etkili bir düzenlemeye acilen ihtiyacı olduğunu gösterdiğini" belirtti.