Facebook, kullanıcılara siyasi önerilerde bulunmayı kalıcı olarak durduracak









Facebook, kullanıcılara siyasi önerilerde bulunmayı kalıcı olarak durduracağını açıkladı.





Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamada, analistlerle birlikte gerçekleştirilen dördüncü çeyrek kazanç toplantısı sırasında , “Gerilimi düşürmek ve bölücü konuşmaları azaltmak için bir süredir yaptığımız işi artırarak yapmaya devam edeceğiz” dedi.





Zuckerberg ayrıca, tavsiye edilen siyasi grupları kısıtlamanın yanı sıra, şirketin aynı zamanda kullanıcıların haber kaynaklarında günlük olarak gördükleri siyasi içerik miktarını azaltmanın yollarını bulmak için beyin fırtınası yaptıklarını söyleyerek “Topluluğumuzdan şu anda duyduğumuz en önemli geri bildirimlerden biri, insanların siyaset dinlemek istemedikleri yönünde” ifadelerini kullandı.