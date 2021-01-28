Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook, kullanıcılara siyasi önerilerde bulunmayı kalıcı olarak durduracak /28 Ocak 2021 14:05

Facebook, kullanıcılara siyasi önerilerde bulunmayı kalıcı olarak durduracak

Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, "Şu anda aldığımız önemli geri bildirimlerden biri insanların siyaset istemediği yönünde. Siyasi içerik miktarını azaltmanın yollarını bulacağız" dedi.

SHABER3.COM



Facebook, kullanıcılara siyasi önerilerde bulunmayı kalıcı olarak durduracağını açıkladı.

Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamada, analistlerle birlikte gerçekleştirilen dördüncü çeyrek kazanç toplantısı sırasında , “Gerilimi düşürmek ve bölücü konuşmaları azaltmak için bir süredir yaptığımız işi artırarak yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Zuckerberg ayrıca, tavsiye edilen siyasi grupları kısıtlamanın yanı sıra, şirketin aynı zamanda kullanıcıların haber kaynaklarında günlük olarak gördükleri siyasi içerik miktarını azaltmanın yollarını bulmak için beyin fırtınası yaptıklarını söyleyerek “Topluluğumuzdan şu anda duyduğumuz en önemli geri bildirimlerden biri, insanların siyaset dinlemek istemedikleri yönünde” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Facebook, kullanıcılara siyasi önerilerde bulunmayı... Sonraki Haber >>

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Biden'ın kalem ile imtihanı

Biden'ın kalem ile imtihanı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Zamlara isyan eden yandaş

Zamlara isyan eden yandaş

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Sabırsızlık kaza getirdi

Sabırsızlık kaza getirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:16:13