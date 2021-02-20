Samanyolu Haber /Gündem / 'Facebook mahallenin kabadayısı mı?' /20 Şubat 2021 10:05

'Facebook mahallenin kabadayısı mı?'

Avusturalya- Facebook kavgası Avrupa Basınında geniş yer buldu.

SHABER3.COM

Facebook, Avustralya'daki tüm haber sitelerini ve birçok resmi sayfayı engelledi. Holding bu adımla, kendisinin medya şirketlerine gelecekte Facebook üzerinden paylaşılan içerikler için para ödemesini zorunlu kılan bir yasayı protesto ediyor. Başbakan Morrison teknoloji devlerine sınırlarını göstermek için uluslararası destek arayışında. Avrupa basınının büyük kısmı da başbakanın yanında yer alıyor.

Demokrasilerle teknoloji devleri arasında yeni raunt

Çekya Gazetesi Hospodárské noviny'e göre Facebook'un yaptığı bir skandal:

“Britanyalı parlamenterler Avustralya'daki meslektaşlarını pes etmemeye çağırdı. Biz de AB olarak onlara destek vermeliyiz. Facebook'un demokratik bir ülkede egemeni -yani parlamentoyu- alt etmesi, büyük teknoloji firmaları ve onların sosyal ağları tarafından zaten içi boşaltılmış demokratik ilkelerin temelli olarak güçsüzleştirilmesi anlamına gelecektir. Demokrasiler ile yeni ekonomi devleri arasındaki mücadele bugüne değin öncelikle AB'nin koyduğu kuralların tartışılması üzerinden gerçekleşti. Şimdi ise somut bir mücadele dönemindeyiz.”


Bu kavga hepimizi ilgilendiriyor

Estonya Gazetesi  Postimees , Canberra'ya başarılar diliyor:

“Avustralya'nın hedefi, teknoloji devleri ile yerel şirketler arasındaki rekabete adil kurallar getirmek: Estonya'nın hedefi de aynı. Avrupa Birliği dijital ekonominin adilane bir şekilde vergilendirilmesini yeniden gündemine almalı. Üye ülkeler sadece kendi bencil ekonomik çıkarlarını düşünmeyi bıraktıkları takdirde bir çözüm de mümkün olur. Facebook'un Avustralya'ya verdiği cevap, rekabetin olmadığı bir ortamda neler olabileceğini gösteriyor. Bedava bir hizmetin sonunda çok pahalıya patlayabileceğini anlamanın zamanı geldi artık. ... Avustralya hepimiz adına savaşıyor.”


Cephe çözülüyor

İtalyan La Repubblica, küçük bir gedik açıldı bile, diyerek seviniyor:

“Avustralya hükümetinin -AB'nin örnek alması gereken- katı tutumu ilk meyvelerini verdi. Avustralya'da karşı cephede bir çatlak belirdi. Aylardır omuz omuza mücadele veren internet devleri, diyalog yanlıları (Google) ile savaşa devam etmek isteyenler (Facebook) olmak üzere ikiye bölündü. Facebook sosyal medyada paylaşılan içerikler için maddi karşılık isteyen yayıncılara hayır demekte ısrarcı. Facebook hatta o kadar ileri gitti ki, haberleri engellediler. Bu da dünya çapında öfke yarattı. Twitter'da 'deletefacebook' hashtag'i trendtopic oldu.”


Facebook blöfü gördü

Avustralya medyası haberlerin engellenmesiyle layığını buldu, diyor İngiltere Gazetesi The Spectator:

“Yeni patronlar pastalarını kimseyle paylaşmadan kendileri yemek istiyor, başkaları pasta için para ödesin diyor. Linklerin ve içeriklerin ücretsiz paylaşılmasının gazetelere zarar verdiğine dair hiçbir bir veri yok ortada. Yani barlarda haberler konuşuluyor diye bar sahiplerinden para istemek gibi bir şey bu. Yayınevleri taleplerinde ısrarcı oldukları sürece kendileri de bunlara uymak zorunda. Facebook vb. platformlar ya ödeme yapabilir ya da kendi sayfalarında bu yazıların yayınlanmasını yasaklayabilir. Haberlerimi yayınla, ama bu ayrıcalık için para öde demek, sadece bir blöf.”


Kıssadan hisse: Daha katı kanunlar

Facebook'un stratejisi, bukalemun gibi dönüp kendini vurabilir, diyor Avusturya Gazetesi Wiener Zeitung:

“Platform, nispeten zararsız olan düzenlemeleri protesto etmek adına ... AB'ye ve G7 ülkelerine, Canberra parlamentosunda tartışılanlardan daha kapsamlı yasalar getirme gerekçesi sağlıyor. Çünkü kartel hukuku uzmanlarına göre Facebook'un yaptığı, pazardaki hakimiyetinin kötüye kullanılması demek. Arama motoru devi Google ise başka bir yolu tercih ederek, Fransız yayınevlerine 63 milyon avro ödemeyi kabul etti. Google daha birkaç hafta önce yasalar yüzünden Avustralya pazarından çıkacağını söylemişti, ama şimdi yayınevlerine para ödemeye başladı. Facebook'un aksine Google, hükümetlerin kendilerine şantaj yapılmasından hoşlanmadığını anladı.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Facebook mahallenin kabadayısı mı?' Sonraki Haber >>

CHP’den “damat firarda” videosu

CHP’den “damat firarda” videosu

Batan tekneden nesef kesen kurtarma operasyonu

Batan tekneden nesef kesen kurtarma operasyonu

Boeing 737 Max ilk kez havalandı

Boeing 737 Max ilk kez havalandı

Teksas felaketi yaşıyor: Yollar buz pisti

Teksas felaketi yaşıyor: Yollar buz pisti

Kutup ayıları şantiyeye gitti

Kutup ayıları şantiyeye gitti

İ.Hakkı Pekin'den Paris'te öldürülen üç kadın itirafı

İ.Hakkı Pekin'den Paris'te öldürülen üç kadın itirafı

Konuştukça batıyor: Onurlu, ahlaklı kadın açıklamak için bir sene beklemez

Konuştukça batıyor: Onurlu, ahlaklı kadın açıklamak için bir sene beklemez

Regaip Kandili Duası

Regaip Kandili Duası

İtalya'da Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya'da Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti

Kaçan inek hastaneyi dağıttı

Kaçan inek hastaneyi dağıttı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:52:43