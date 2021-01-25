Samanyolu Haber /Dünya / Facebook Netanyahu'nun o paylaşımı kaldırdı /25 Ocak 2021 22:04

Facebook Netanyahu'nun o paylaşımı kaldırdı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajlarının Biden'ı protesto olaylarını teşvik ettiği için, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ise Trump'a suikast imasında bulunduğu için engellenmesi sonrasında şimdi de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Facebook'tan bir engelleme geldi.

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Facebook, gizlilik politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi sayfasında yapılan bir paylaşımı kaldırdı. Netanyahu'nun sayfasına ait sohbet botu, Facebook kullanıcılarına özel mesaj göndererek çevrelerinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı olmayan 60 yaş üzerinde birinin olup olmadığı sorusunu yöneltilmişti.

Facebook'un İsrail ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun resmi sayfası tarafından kullanılan otomatik mesajlaşma için kullanılan "sohbet botu"nun da benzer gerekçeyle bir haftalığına askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Gizlilik politikamız uyarınca, insanların tıbbi bilgilerini paylaşan veya isteyen içeriğe izin verilmemektedir" ifadesine yer verildi.

Netanyahu'nun sayfasına ait sohbet botu, Facebook kullanıcılarına özel mesaj göndererek çevrelerinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan 60 yaş üzerinde birinin olup olmadığı sorusunu yöneltilmişti.

Netanyahu'nun Facebook tarafından silinen paylaşımında da benzer soru yer alıyordu.
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