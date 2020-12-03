Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook o paylaşımları kaldırıyor /03 Aralık 2020 22:50

Facebook o paylaşımları kaldırıyor

Sosyal paylaşım platformu Facebook yönetiminin, koronavirüs aşısıyla ilgili yanıltıcı içerikleri kaldırma kararı aldığı belirtildi.

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Şirketten yapılan açıklamada, Facebook ve Instagram sosyal paylaşım sitelerinde halk sağlığı uzmanları tarafından çürütülmüş iddiaları içeren paylaşımlara yer verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, “Covid-19 aşılarının içeriğinde bulunmayan, mikroçipler taşıdığı gibi yanlış iddiaları ve nüfusun belli bir kesiminin aşının güvenliğini test etmek için rızası olmadan kullanıldığı şeklindeki doğru olmadığını bildiğimiz komplo teorilerini kaldıracağız” ifadesi kullanıldı.

Facebook’un ABD’de Covid-19 salgının başladığı mart ayından ekime kadar geçen süre içinde salgın hakkında yanlış bilgi içeren 12 milyon civarında paylaşımı kaldırdığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Covid-19 hakkındaki yanlış bilgilendirmeleri çürüten yazıların da teşvik edildiği kaydedildi.
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