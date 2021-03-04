Facebook, o yasağı kaldırıyor

Şirket, ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen seçimlerle ilgili "bilgi kirliliğinin ve şiddet olaylarının engellenmesini" gerekçe göstererek politik reklamları yasaklama kararı almıştı. Siyasi partiler ve adayları ile politik oluşumlar perşembe gününden itibaren Facebook ve Instagram'da kampanya yürütebilecek.
Seçim sürecinde aralık ayına kadar benzer bir kararla siyasi reklamları yasaklayan Google, 6 Ocak'ta eski Başkan Donald Trump yanlılarının Kongre binasını basmasının ardından yasağı tekrar devreye sokmuştu. Google, geçen hafta politik paylaşımlarla ilgili kısıtlamaları kaldırdı.
Aynı yolu takip eden Twitter ise siyasi reklamları süresiz yasakladı.
Facebook'un siyasi kampanyaları yasaklamasına hem Demokratlardan hem de Cumhuriyetçilerden tepki gelmişti.
Sosyal platform, bu süreçte seçim kampanyası ile siyasi paylaşımlarla ilgili derin deneyim kazandıklarını ve buradan yola çıkarak önümüzdeki aylarda konuya ilişkin yol haritasının belirleneceğini duyurdu.