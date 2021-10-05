Facebook, Pandora Belgeleri yüzünden mi çöktü?

TANINMIŞ KULLANCILARA FARKLI KONTROL POLİTİKASI





SERVETLERİNİ GİZLEMEK İÇİN Mİ?





FACEBOOK PANDORA BELGELERİ YÜZÜNDEN Mİ ÇÖKTÜ?





Facebook'a ait olan bu üç uygulamaya, Türkiye saatiyle 18:40'tan bu yana internet tarayıcılarından ya da telefon uygulamalarından erişilemiyor.Cumhuriyet'ten Zeynep Çam'ın Reuters'tan aktardığı habere göre; söz konusu kesitinden sonra yayımlanan "Pandora Belgeleri vs. Facebok dosyaları" başlıklı haber, Facebook çöküntüsünün Pandora Belgeleri ile bir ilişkisi olup olmadığına ışık tutuyor."Başkanların, başbakanların ve bir kralın gizli offshore finansal düzenlemeleri kullanması şaşırtıcı değil" ifadelerinin yer aldığı Richard Beales imzalı haberde, Ürdün Kralı Abdullah ve Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'in, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'na sızdırılan devasa Pandora Belgeleri'nde adlarının yer aldığına dikkat çekildi.Haberin devamında, Wall Street Journal'ın, Facebook'un (FB.O) kamuya açık açıklamaları ve iç işleyişiyle çelişen son ifşası, algıları olgularla güçlendirmeye yardımcı olduğu kaydedildi.Peki o haberin konusu ne idi?Facebook'u ifşa eden eski çalışanı Frances Haugen'in Amerikan Wall Street Journal gazetesine sızdırdığı belgelerin, Facebook'un "büyümeyi güvenliğe tercih ettiğini" kanıtladığını belirtti.Sızdırılan belgelerden bazıları Facebook'un, ünlü ve çok takipçili bir kısım kullanıcıya, içerik kontrolü bakımından diğer kullanıcılardan farklı ve ayrıcalıklı davrandığını ortaya koyuyor.Wall Street Journal gazetesi sızdırılan belgeleri son üç haftadır, biri kısmı Facebook Dosyası adı altında değerlendirerek yayınlıyor.Yayımlananlar arasında ünlüler, siyasetçiler ve tanınmış Facebook kullanıcılarına şirket tarafından farklı muamele edildiğini, bu tür hesaplara diğer kullanıcılardan farklı kontrol politikası uygulandığını ya da hiç bir kontrol uygulanmadığını gösteren belgeler de var.Ayrıca sızdırılan bazı belgeler de Facebook'un bir grup hissedarı tarafından açılan karmaşık bir dava ile yüzyüze olduğunu da gösteriyor.Haberinde keskin ifadelere yer vermeyen Beales'a göre söz konusu ifşa ile bugün gerçekleşen küresel çaptaki çöküntünün bir ilişkisi olabilir.Haberinde tekrar Pandora Belgelerine değinen Beales, belgelerde ifşa edilen, Seyşeller'den Güney Dakota'ya, sorunlu rejimler tarafından yürütülen faaliyetler kendi başlarına yasa dışı olmadığını söylüyor. Morgan Stanley ve Baker & McKenzie gibi aracılar tarafından da bu finansal düzenlenlemerin kolaylaştırılması söz konusu değil. Bununla birlikte, bu aracılar ve vergi tahsildarları da dahil olmak üzere söz konusu servetleri gizlemek için kullanılabilirler. Adı geçenlerin çoğu kanuna aykırı hareket ettiklerini kabul etmeyecektir. Ancak ortada bir hukuksuzluk varsa, ICIJ tarafından taranan 3 terabaytlık veri, onu saptamaya yardımcı olacak.Haberin son kısmında ise Facebook çöküntüsü ve Pandora Belgeleri'nin ilişkisinden üzeri kapalı bir şekilde bahsediliyor."Facebook'taki bir veri düşüşü de bunu sağlayabilir" ifadelerinin kullanıldığı haberde, şu sözler dikkat çekiyor:"Sosyal ağ, yönettiği platformun zarar verebileceğini biliyor; olumsuz etkileri azaltmaya çalıştığını söylüyor, ancak iş hedefleri ve toz pembe imajı ayaklarına dolanıyor. Ayrıntılı dokümantasyon, dezenformasyonu önleyebilir. Test, daha doğrusu sızıntı, iyileştirmeler getirip getirmediği ile ölçülecektir."