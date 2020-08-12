Facebook’tan içerik denetiminde yeni adımlar

Buna göre siyasi bağlantıları olan kullanıcılar Facebook’ta haber sayfası oluşturabilecek, ancak bazı kısıtlamalara maruz kalacak.
Facebook’tan yapılan açıklamada bu bağlantılara sahip haber sayfalarının Facebook News bölümü altında yer almayacağı belirtildi ve reklam izin politikasının bundan böyle siyasi bağlantısı olan kullanıcıları da kapsayacağı kaydedildi.
Facebook, reklam izin politikası kapsamında, sosyal konularda görüş içerikli ve seçimleri konu alan siyasi reklamlara kimlerin para yatırdığını açıklıyor.
2 milyar 700 milyon aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal medya ağı olan Facebook, sahte haber ve yanlış bilgi yayma kampanyalarını engellemediği gerekçesiyle eleştirilere maruz kalıyordu.
Facebook’tan yapılan açıklamada ‘‘Siyasi bağları olan kullanıcıları belirlemek bizim için yeni bir süreç. Zaman içinde daha çok öğrenecek ve ihtiyaçlara uyum sağlayacağız’’ denildi.
Facebook ayrıca Topluluk Standartları Raporu’nda, yılın ikinci çeyreğinde Corona virüsüyle ilgili yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle 7 milyon paylaşımın kaldırıldığını açıkladı.
Rapora göre Facebook ikinci çeyrekte 22,5 milyon paylaşımı nefret söylemi içerdiği gerekçesiyle kaldırdı, bu rakam ilk çeyrekte 9,6 milyondu.
Facebook ayrıca aşırılık yanlısı örgütlerle bağlantısı olan 8,7 milyon paylaşım da aynı dönemde kaldırdı. Bu rakam ise ilk çeyrekte 6,3 milyondu.
Facebook, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında salgın nedeniyle ofislerde az kişi bulundurduğundan içerik izleme faaliyetlerini büyük ölçüde otomasyon yöntemiyle yürüttüğünü bildirdi.
Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos ilk kez Kongre üyelerinin karşısında ifade veriyor.
Facebook konuyla ilgili yazdığı blog yazısında bu durumun intihar, kendine zarar verme, çocuk istismarı ve cinsel sömürü konularında daha az içeriğe müdahale etmesine neden olduğunu bildirdi.
Şirket nefret söylemi politikasının içeriğini de genişletmeye hazırlandığını kaydetti.