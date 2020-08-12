Facebook’tan içerik denetiminde yeni adımlar

Facebook, reklam izin politikası kapsamında, sosyal konularda görüş içerikli ve seçimleri konu alan siyasi reklamlara kimlerin para yatırdığını açıklıyor.

2 milyar 700 milyon aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal medya ağı olan Facebook, sahte haber ve yanlış bilgi yayma kampanyalarını engellemediği gerekçesiyle eleştirilere maruz kalıyordu.

Facebook’tan yapılan açıklamada ‘‘Siyasi bağları olan kullanıcıları belirlemek bizim için yeni bir süreç. Zaman içinde daha çok öğrenecek ve ihtiyaçlara uyum sağlayacağız’’ denildi.





Facebook ayrıca Topluluk Standartları Raporu’nda, yılın ikinci çeyreğinde Corona virüsüyle ilgili yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle 7 milyon paylaşımın kaldırıldığını açıkladı.





Rapora göre Facebook ikinci çeyrekte 22,5 milyon paylaşımı nefret söylemi içerdiği gerekçesiyle kaldırdı, bu rakam ilk çeyrekte 9,6 milyondu.



