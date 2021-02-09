Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook’tan koronavirüs ‘tedbirleri’ /09 Şubat 2021 23:23

Facebook’tan koronavirüs ‘tedbirleri’

Yapılan bazı araştırmalara göre Covid-19 ile ilgili yalan haberlerin ve yanlış bilgilerin yayılmasında öncü durumda olan Facebook, bunu engellemek için yeniden harekete geçti.

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Bu konu hakkında daha önce adım atan Facebook, yanıltıcı bilgileri engellemek için başlattığı yasağın kapsamını genişletiyor. The Verge’de yer alan habere göre Facebook, Covid-19 aşısının otizme neden olduğunu iddia eden paylaşımları kaldıracak. 

Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamada yeni kararın en kısa sürede Facebook grupları ile paylaşılacağı ve sonrasında kullanıma sunulacağı bilgisinin altı çizildi. 

Facebook geçtiğimiz dönemde corona virüs aşıları ile ilgili yapılan yanıtıcı paylaşımları platformdan kaldırmaya başlamıştı. 

Sosyal medya platformu daha önce tıbbi yüz maskeleri için yapılan reklamları yasaklama kararı almış ve platformda bu reklamlara yer vermemeye başlamıştı. 

Facebook, bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın kullanıcılarının corona virüs hakkında Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve UNDP’den elde edilen bilgilere ulaşmalarına imkan sağlayan sayfasını da geçtiğimiz aylarda yayına almıştı.
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