Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook’tan Rusya’ya çok sert müdahale /31 Ekim 2019 10:56

Facebook’tan Rusya’ya çok sert müdahale

Sosyal ağ hizmetleri operatörü Facebook, Afrika’da 8 ülkenin iç işlerine müdahalede bulunduğu tespit edilen Rusya merkezli çok sayıda kişisel hesap ve sayfayı kapattığını duyurdu.

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Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, küresel ve yerel siyasete ilişkin haberler paylaşan ve Rusya merkezli olduğu tespit edilen 35 Facebook hesabı, 53 sayfa, 7 grup ve 5 Instagram hesabının kapatıldığı belirtildi.

Sahte hesapların Madagaskar, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Kamerun, Sudan ve Libya gibi ülkeleri hedef aldığı kaydedilen açıklamada, hesaplardan Afrika'daki Rus politikası, Mozambik ve Madagaskar'daki seçimler, Fransa ve ABD politikalarının eleştirileri gibi konularda paylaşımlar yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturma neticesinde girişimlerin ABD Adalet Bakanlığı tarafından daha önce hakkında soruşturma açılan Rus iş adamı Yevgeniy Prigozhin'le ilişkili kuruluşlarla bağlantılı olduğunun anlaşıldığı vurgulandı. Facebook, kapatılan hesaplardan yapılan bazı paylaşımları resmi internet sitesi üzerinden de yayınladı.
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