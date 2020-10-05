Facebook, temsilci atamama kararı aldı

Facebook’un, “Sansür yasası” olarak adlandırılan yeni Sosyal Medya Yasası kapsamında Türkiye’de temsilci atamama kararı aldığı iddia edildi.
BirGün'e konuşan Akdeniz, “Twitter’ın da gelmeyeceğini düşünüyordum ancak ilk açıklama Facebook’tan geldi. Çok kısa sürede Meclis’ten geçen, kimseden görüş alınmadan oluşturulmuş bir yasa bu. Dolayısıyla bu yaklaşımı kolay kolay kabul etmeyecekleri kesindi” dedi.
AKP iktidarının uzun zamandır gündemde tuttuğu ve birçok kesim tarafından “sansür yasası” olarak adlandırılan sosyal medya yasası hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Akademisyen Yaman Akdeniz’in paylaşımına göre Facebook yönetimi Türkiye’de temsilci bulundurmama kararı aldı.
Akdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
-Facebook, yeni Sosyal Medya Yasası kapsamında Türkiye'de temsilci atamama kararı aldı. Tıpış tıpış gelecekler diyenlere duyurulur.
-Twitter ve Google'ın ne yapacağı merak edilirken Facebook'un aldığı kararın diğer sosyal medya devlerinin kararlarını da etkileyeceğini düşünüyorum.
-Hükümetin ne tepki vereceği merak konusu olmakla birlikte, masaya sadece sopa koyarak, paydaşların görüşlerini almadan, temel hak ve özgürlükler açısından çok sorunlu bir kanunu 10 gün gibi kısa bir sürede Meclis'ten geçirirsen, meyvesi bu olur.
'HİÇBİR PLATFORM KOLAY KOLAY TEMSİLCİ ATAMAZ'
Facebook yönetiminin aldığı bu kararı açıklayan Akademisyen Yaman Akdeniz, BirGün’e konuştu. Hiçbir sosyal medya platformunun Türkiye’de temsilci bulundurma kararını kolay kolay alacağını düşünmediğini söyleyen Akdeniz, “Twitter’ın da gelmeyeceğini düşünüyordum ancak ilk açıklama Facebook’tan geldi. Çok kısa sürede Meclis’ten geçen, kimseden görüş alınmadan oluşturulmuş bir yasa bu. Dolayısıyla bu yaklaşımı kolay kolay kabul etmeyecekleri kesindi” dedi.
6 AYLIK SÜREÇ
Facebook’a yönelik uygulanacak yaptırımlara değinen Akdeniz, “Kademeli bir ceza ve uyarı sistemi var. Kasımda 10, aralıkta 30 milyon para cezasıyla karşılaşacaklar. İnternet bant aralığının daraltılmasına kadar gidecek 6 aylık bir süreç var” diye konuştu.
UYGULAMANIN PARÇASI OLMAK İSTEMİYORLAR
Sosyal medya platformlarının bu kararı almalarındaki öneme dikkat çeken Akdeniz, şunları dile getirdi: “Temel hak ve özgürlüklere müdahale niteliğinde bir uygulamanın parçası olmak istemiyorlar. Çözümün yasaklama değil demokratikleşme olduğunu belirtmek isterim. Her dönem Türkiye bir şeyleri yasaklamış, sansürlemiştir. Sosyal medyada özellikle pandemi sürecinde çok daha fazla ihtiyaç var. Bu platformları engellemek herkese zarar verecektir.”
KADEMELİ YASAKLAR
Yurt dışı kaynaklı sosyal ağlara Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getiren sosyal medya düzenlemesi 1 Ekim Perşembe günü yürürlüğe girdi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kademeli yasak sistemi de başlamış oldu.
Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bildirimde bulunulacak. Bildirimden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya, BTK Başkanı tarafından 10 milyon lira idari para cezası verilecek.