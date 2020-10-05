Facebook, temsilci atamama kararı aldı

Facebook’un, “Sansür yasası” olarak adlandırılan yeni Sosyal Medya Yasası kapsamında Türkiye’de temsilci atamama kararı aldığı iddia edildi.





BirGün'e konuşan Akdeniz, “Twitter’ın da gelmeyeceğini düşünüyordum ancak ilk açıklama Facebook’tan geldi. Çok kısa sürede Meclis’ten geçen, kimseden görüş alınmadan oluşturulmuş bir yasa bu. Dolayısıyla bu yaklaşımı kolay kolay kabul etmeyecekleri kesindi” dedi.







AKP iktidarının uzun zamandır gündemde tuttuğu ve birçok kesim tarafından “sansür yasası” olarak adlandırılan sosyal medya yasası hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Akademisyen Yaman Akdeniz’in paylaşımına göre Facebook yönetimi Türkiye’de temsilci bulundurmama kararı aldı.





Akdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



-Facebook, yeni Sosyal Medya Yasası kapsamında Türkiye'de temsilci atamama kararı aldı. Tıpış tıpış gelecekler diyenlere duyurulur.



-Twitter ve Google'ın ne yapacağı merak edilirken Facebook'un aldığı kararın diğer sosyal medya devlerinin kararlarını da etkileyeceğini düşünüyorum.

-Hükümetin ne tepki vereceği merak konusu olmakla birlikte, masaya sadece sopa koyarak, paydaşların görüşlerini almadan, temel hak ve özgürlükler açısından çok sorunlu bir kanunu 10 gün gibi kısa bir sürede Meclis'ten geçirirsen, meyvesi bu olur.



