Facebook Türkiye temsilcileri dinlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu yeni yasama döneminde çalışmalarına başladı. Yeni yasama döneminin ikinci toplantısını bugün gerçekleştiren komisyon, Facebook'un Türkiye temsilcilerini dinledi.







NTV'de yer alan habere göre; Facebook'un Türkiyeden sorumlu Direktörü Azzam Alameddin, "Bizler sorumlu inovasyon yapmaya çalışıyoruz. Platformun dürüstlüğü bizim için en önemli ilkedir" dedi.





Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil ise "Dezenformasyonla mücadeleyi çok önemli buluyoruz. Kaldır, azalt ve bilgilendir yaklaşımı yürütüyoruz" şeklinde konuştu.





Yeşil, "Asılsız haber varsa, dezenformasyona karar verilmişse bu haberi kaldırmıyoruz, görünürlülüğünü azaltıyoruz. İnsanları bu konuda bilgilendiriyoruz" diye konuştu.