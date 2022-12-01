Facebook’un ana şirketi Meta’ya rekor ceza: 277 milyon dolar ödeyecek

Kullanıcı verilerinin güvenliği sosyal medya devleri için sorun olmaya devam ediyor. Bu defa da Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi üç büyük platformun ana şirketi Meta’nın başı dertte.





Meta, milyonlarca Facebook kullanıcısının cep telefonu numaralarının ve diğer verilerinin çevrimiçi olarak sızdırılmasını engelleyemediği için 265 milyon Euro (yaklaşık 277 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı. Bu, İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından eylül ayında verilen 405 milyon Euro’luk cezanın ardından son birkaç ay içinde Meta’nın aldığı ikinci para cezası. Böylelikle sadece son 18 ayda Meta, yaklaşık 1 milyar Euro para cezası almış oldu.





533 MİLYON KULLANICININ VERİLERİ SIZDI

Ceza, geçen yıl nisan ayında bildirilen 533 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin sızdırılması üzerine verildi. Sızıntılarda telefon numaraları, doğum tarihleri, e-posta adresleri ve konumlar gibi kimlik avı ve diğer saldırılarda kullanılabilecek bilgiler yer alıyordu. DPC, sızıntılarla beraber görevdeki hakimlerin, hapishane görevlilerinin, sosyal hizmet görevlilerinin, gazetecilerin özel bilgilerinin çevrimiçi olarak yayınlandığını da söyledi.





Meta sızıntılarla ilgili üçüncü tarafları suçlarken; İrlanda’daki yetkililer, şirketin veri koruma yükümlülüklerine uymadığını ve AB’deki diğer veri koruma yetkililerinin de DPC’nin kararına katıldığını belirttiler.





Meta, The Wall Street Journal’a sorunun 2019’da düzeltilmiş olduğunu, DPC’nin kararının gözden geçirileceğini söylerken, temyize gidip gidilmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.





Geçen yıl da DPC, Meta’nın çatısı altında bulunan WhatsApp’a 267 milyon dolar para cezası vermişti. Ayrıca, Instagram’a da çocukların gizliliğiyle ilgili 402 milyon dolar para cezası verilmişti.