Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook’un kurucusu Zuckerberg ışınlanma için tarih verdi /11 Mart 2021 13:47

Facebook’un kurucusu Zuckerberg ışınlanma için tarih verdi

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg milyonlarca insanın merak ettiği ışınlanma teklonojisinin hayatımızla buluşacağı tarihi açıklayarak, " 10 sene içinde toplantılara "ışınlanarak" gideceksiniz" dedi.

SHABER3.COM

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, ışınlanma teknolojisinin hayatımıza gireceği tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zuckerberg, The Information’a verdiği röportajda “Sosyal deneyimlerin kutsal kasesi, bir başkasıyla birlikte bulunduğunuz hissini verebilmesinde yatıyor” dedi.

Facebook’un kurucusu, geleceğin enformasyon platformunun sanal gerçeklik olacağını ve bu kapsamda artırılmış ve sanal gerçekliğe yatırım yapmanın mantıklı olduğuna inandığını söyledi.

“UÇAKLAR, ARABALAR DEVAM EDECEK”

“2021’deyiz, bitleri (veri depolamada en küçük dosya birimi) hareket ettirmek atomu hareket ettirmekten çok daha kolay” diyen Zuckerberg, “Tabii ki arabalar, uçaklar, tüm bunlar var olmaya devam edecek. Oysa daha fazla ışınlama gerçekleştirdiğimizde sadece yolculuğu ve bireysel olarak bizi yavaşlatan türden şeyleri kişisel olarak ortadan kaldırmakla kalmıyoruz, bunun aynı zamanda toplum ve genel bakımdan gezegen için de daha iyi olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Zuckerberg, sanal gerçekliğe geçişin, dünya için de iyi olacağını, karbon salınımının ciddi oranda azalabileceğinin altını çizdi. Zuckberg açıklamasında “10 sene içinde toplantılara ‘ışınlanarak’ gideceksiniz” diye konuştu.

O AŞAMAYA VARMAYI ÇOK İSTİYORUM

Sanal gerçekliğin gelişmesi gerektiğini vurgulayan Zuckerberg, geliştiricileri cezbetmesi için büyük 10 milyon aktif kullanıcıya sahip olması ve büyük bir pazar haline gelmesi gerektiğini ifade etti.

Zuckerberg, “Bugün sanal gerçeklikte nerede olduğumuzu düşündüğümde, deneyime girebiliyoruz. Çok iyi oyunlar ve farklı deneyimler mevcut. Ama kendi gerçekçi avatarınıza sahip olduğunuz, biriyle gerçek göz teması kurabildiğiniz, avatarınıza yansıtılan gerçek ifadelerin yer aldığı aşamaya varmayı çok istiyorum” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Facebook’un kurucusu Zuckerberg ışınlanma için tarih verdi Sonraki Haber >>

Canlı yayında akılalmaz kaza

Canlı yayında akılalmaz kaza

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Sabırsızlık felaket getirdi

Sabırsızlık felaket getirdi

Erdoğan iki haftada yine kendisiyle çelişti

Erdoğan iki haftada yine kendisiyle çelişti

Bakın pamuklu maskeler neden daha koruyucu

Bakın pamuklu maskeler neden daha koruyucu

Tren otobüsü biçti

Tren otobüsü biçti

Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada

Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:58:22