Facebook Uygurlara yönelik siber saldırıyı ortaya çıkardı





Şirket bu gelişmiş gizli operasyonların Uygur aktivistlerini, gazetecileri, Çin’in Şincan bölgesindeki muhalifleri, Türkiye, Kazakistan, ABD, Suriye, Avustralya, Kanada ve diğer ülkelerdeki bazı bireyleri hedef aldığını kaydetti.





Açıklamaya göre bilgisayar casusları gazeteci ve aktivist gibi görünen kişiler adına sahte hesaplar, sahte web siteleri açarak ve telefon uygulamaları üreterek Uygur topluluğuna erişmeye çalıştı. Bazı durumlarda bilgisayar casusları Uygurlar arasında popüler olan haber sitelerini aslına çok benzer şekilde taklit etti.



