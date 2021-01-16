Samanyolu Haber /Dünya / Facebook ve Instagram yasağı bitti /16 Ocak 2021 21:51

Facebook ve Instagram yasağı bitti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongre binasının birkaç saatliğine işgal eden binlerce Cumhuriyetçiyi tahrik etmekle suçlanan Başkan Donald Trump'a iki sosyal medya hesabı iade edildi.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi baskınında taraftarlarını kışkırttığı gerekçesiyle bazı sosyal medya hesapları askıya alınan ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları yeniden kullanıma açıldı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 7 Ocak'ta Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarını aktif olarak kullanmasının büyük risk olduğunu belirterek, "barışçıl yönetim değişimi" gerçekleşene kadar askıda kalacağını açıklamıştı.

TWITTER VE YOUTUBE HÂLÂ KAPALI

Dün itibarıyla Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları açılırken, söz konusu platformlarda henüz herhangi bir paylaşım yapılmadığı görüldü.

Trump'ın Twitter ve Youtube engeli ise devam ediyor. Snapchat ise Trump'ın hesabını bir süreliğine askıya alıp daha sonra da kalıcı olarak kapatmıştı.
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