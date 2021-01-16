Facebook ve Instagram yasağı bitti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi baskınında taraftarlarını kışkırttığı gerekçesiyle bazı sosyal medya hesapları askıya alınan ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları yeniden kullanıma açıldı.





Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 7 Ocak'ta Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarını aktif olarak kullanmasının büyük risk olduğunu belirterek, "barışçıl yönetim değişimi" gerçekleşene kadar askıda kalacağını açıklamıştı.





TWITTER VE YOUTUBE HÂLÂ KAPALI





Dün itibarıyla Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları açılırken, söz konusu platformlarda henüz herhangi bir paylaşım yapılmadığı görüldü.





Trump'ın Twitter ve Youtube engeli ise devam ediyor. Snapchat ise Trump'ın hesabını bir süreliğine askıya alıp daha sonra da kalıcı olarak kapatmıştı.