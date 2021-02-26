Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook ve Instagram'dan darbe sonrası yeni karar /26 Şubat 2021 00:32

Facebook ve Instagram'dan darbe sonrası yeni karar

Facebook ve Instagram'ın ordunun darbe yaparak yönetime el koyduğu güney doğu Asya ülkesi Myanmar'da ordu ile kontrolündeki medya kuruluşlarının hesaplarını kapattığı belirtildi.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre sosyal medya devi Facebook, kendi platformunda ve Instagram'da Myanmar ordusu ile kontrolündeki medya kuruluşlarının hesaplarını kapattı.

Facebook birkaç gün önce de ordunun ana hesabını şiddet olayları nedeniyle silmişti.

Myanmar'da halkın ana bilgi kaynaklarından biri olan Facebook, ülkede nefret söylemi yaymak için de kullanılıyor.

Myanmar ordusu 1 Şubat'ta iktidara el koyarak olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ardından başlayan protestolarda bugüne kadar en az üç protestocu ve bir polis hayatını kaybetti.

Ülkede yaşananlara kayıtsız kalmakla suçlanan Facebook, Çarşamba gecesi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada "1 Şubat darbesinden bu yana yaşanan ve ölümcül şiddeti de içeren olaylar bu yasağı gerekli kıldı. Myanmar ordusunun Facebook ve Instagram'da bulunmasına izin vermenin riski çok büyük" ifadeleri yer aldı.

Facebook, ordunun kontrolündeki şirketlerin platforma reklam vermesini de yasakladı.

Yasağın süresiz olduğu açıklandı.

Ordu ve internet

Myanmar sokaklarında her gün protestolar düzenlenmeye devam ediyor.

Eylemciler ordunun ölümcül şiddet kullanma tehditlerine rağmen sokağa çıkıyor.

Muhalifler, ordunun internetteki muhalefeti de bastırmaya çalıştığını, sık sık interneti kestiğini aktarıyor.

Ülkede 2013'te yürürlüğe giren telekomünikasyon yasasının 77. maddesi hükümete olağanüstü durumlarda telekomünikasyonu kesme hakkı veriyor.

Myanmar'daki pek çok kişi, internette çoğunlukla Facebook kullanıyor.

Facebook daha önce de Myanmar ordusuna karşı önlem almıştı.

Şubat ayındaki darbenin başında olan Min Aung Hlaing ve diğer üst düzey askeri yöneticilerin hesapları 2018'de kapatılmıştı.

Facebook o kararı da bir BM raporunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlar hakkında soykırım soruşturulması başlatılması gerektiğini vurgulaması üzerine almıştı.

Raporda Facebook da harekete geçmekte "yavaş ve etkisiz" kalmakla eleştirilmişti.
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