Samanyolu Haber /Dünya / Facebook ve Twitter Rusları engellemeye devam ediyor /02 Eylül 2020 09:55

Facebook ve Twitter Rusları engellemeye devam ediyor

Facebook ve Twitter, Rus kurum ve kuruluşlarıyla bağlantılı olduğunu iddia ettiği hesapların engellendiğini duyurdu.

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Facebook’tan yapılan açıklamada, dış müdahalenin önlenmesine ilişkin hizmet kurallarının ihlalinden dolayı 13 hesap ve 2 sayfanın kapatıldığını ifade edildi.

Bu hesapların, Rus 'İnternet Araştırmaları Ajansı' ile bağlantılı olduğu ve faaliyetlerinin 'ağırlıklı olarak ABD, İngiltere, Cezayir, Mısır ve diğer İngilizce konuşan ülkeler ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine odaklı' olduğu ileri sürüldü.

Facebook'un, FBI'nin sunduğu veriler temelinde bu hesaplara yönelik soruşturma başlattığı belirtildi.

Twitter da 5 hesabın engellendiğini bildirdi. Twitter’den yapılan açıklamada, "Yüksek derecede doğrulukla Rus devlet kurumlarına mal edebileceğimiz platformdaki manipülasyonlardan dolayı 5 Twitter hesabını engelledik" ifadesine yer verildi.
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