Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook ve Twitter'ın kurucuları ifadeye çağrıldı /23 Ekim 2020 11:42

Facebook ve Twitter'ın kurucuları ifadeye çağrıldı

ABD yargısı, Twitter'ın kurucu Jack Dorsey ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i New York Post’ta yayınlanan tartışmalı bir habere sansür uyguladıkları gerekçesiyle ifade vermeye çağırdı.

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ABD Senato Yargı Komitesi, Twitter'ın kurucu Jack Dorsey ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i New York Post’ta yayınlanan tartışmalı bir makaleye sansür uyguladıkları sebebiyle ifade vermeye çağırdı.

New York Post'ta, geçtiğimiz hafta paylaşılan haberde, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen e-postalarda, Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, oğlunun Ukraynalı enerji şirketi Burisma ile ilişkisini ortaya çıktığı iddia edilmişti.

Facebook ve Twitter'ın ilgili habere kısıtlama getirmesinin ardından, ABD Kongresi Adli Komitesi'nin 12 Cumhuriyetçi üyesi, Facebook ve Twitter’ın sahiplerinin bu konuda uyguladıkları yöntemlerle ilgili ifade vermeye çağrılması yönünde oy verdi.

Bu iddiaların ardından Facebook ve Twitter ilgili habere kısıtlama getirdiklerini duyurmuştu. Facebook Sözcüsü Andy Stone, yaptığı açıklamada, söz konusu haberin "doğru bilgi içerme" standartlarına uygunluğunu incelediklerini, bunu yaparken de haberin yayılmasını azalttıklarını belirtti.

Twitter ise söz konusu haberle ilgili bağlantıların ya da görsellerin paylaşılmasını engellediğini duyurarak, bu haberin şirketin "hacklenme yoluyla elde edilmiş belgelerin paylaşılmaması" ilkesine aykırı olduğunu savundu.
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