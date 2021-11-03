Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook yüz tanıma sistemini kaldırıyor /03 Kasım 2021 12:15

Facebook yüz tanıma sistemini kaldırıyor

Facebook toplumda artan endişeleri gerekçe göstererek, fotoğraf ve videolardaki kullanıcıları otomatik olarak tanımlayan yüz tanıma sistemini kapatacağını açıkladı.

Facebook ve Sosyal medya

Facebook’ta Yapay Zekadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jerome Pesenti dünkü blog yazısında, “Düzenleyiciler halen kullanım esaslarını belirleyen açık kuralları hazırlama sürecinde, söz konusu belirsizlik nedeniyle yüz tanıma kullanımının bir dizi kullanım durumuyla sınırlandırılmasının uygun olduğuna inanıyoruz” dedi.

Kronos34.news'in haberine göre, Geçen hafta adını Meta Platforms olarak değiştiren şirket, Facebook’un günlük aktif kullanıcılarının üçte birinden fazlasının Facebook’ta yüz tanıma özelliğini kullanmayı tercih ettiğini ve değişiklik sonucunda 1 milyardan fazla kişinin “yüz tanıma verilerinin” silineceğini açıkladı.

Facebook sözcüsü, yüz tanıma sisteminin dünya genelinde kaldırılacağını ve bu işlemin Aralık ayına kadar tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

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