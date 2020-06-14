Samanyolu Haber /Dünya / Facebook, Zuckerberg'i eleştiren çalışanını kovdu /14 Haziran 2020 11:21

Facebook, Zuckerberg'i eleştiren çalışanını kovdu

Facebook, şirketin yöneticisi Mark Zuckerberg’i ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘kışkırtıcı’ paylaşımlarına karşı harekete geçmemekle eleştiren bir çalışanını işten çıkardı.

SHABER3.COM

Seattle'da kullanıcı arayüzü mühendisi olan Brandon Dail adlı çalışan ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, yayınladığı geliştirici belgelerine ‘Black Lives Matter’ (Siyahilerin Hayatı Önemli) hareketi için destek bildirimi eklemeyi reddeden bir meslektaşını azarladığı için görevden alındığını yazdı.

Dail, 2 haziran’da Mark Zuckerberg'in Trump'ın paylaşımları ile ilgili bir adım atmamasını eleştiren Facebook çalışanlarından biriydi.

O gün attığı tweette, “Kasıtlı olarak bir açıklama yapmamak zaten politik” diyen Dail ayrıca halen yazdıklarının arkasında olduğunu söyledi.

Facebook, Dail’in görevden alındığını doğruladı. Ancak ek bilgi vermeyi reddetti. Şirket ayrıca 2 Haziran’daki protestoya katılan çalışanların 'herhangi bir misilleme ile karşı karşıya kalmayacağını' söyledi.

Trump mayıs ayı sonunda, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle patlak veren gösterilerle ilgili "yağmalama başlarsa silahlar ateşlenir" ifadelerini içeren bir paylaşımda bulunmuş, Twitter da bu yorumun şiddeti övücü mahiyeti nedeniyle kural ihlali olduğunu ama kamuoyu ilgisi nedeniyle paylaşımın kaldırılmadığını açıklamıştı.

Söz konusu paylaşımla ilgili adım atmama kararı alan Zuckerberg ise Twitter ile Trump arasındaki ‘tartışmada’ kenarda beklemeyi tercih ederek, Trump'ın açıklamalarının oldukça rahatsız edici olduğunu ama şirketin, şiddetin övülmesine karşı konulan kurallarını ihlal etmediğini açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Facebook, Zuckerberg'i eleştiren çalışanını kovdu Sonraki Haber >>

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’

Tören geçişi sırasında dehşet

Tören geçişi sırasında dehşet

Kardelen Söyleşileri

Kardelen Söyleşileri

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:02:13