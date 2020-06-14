Facebook, Zuckerberg'i eleştiren çalışanını kovdu

Seattle'da kullanıcı arayüzü mühendisi olan Brandon Dail adlı çalışan ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, yayınladığı geliştirici belgelerine ‘Black Lives Matter’ (Siyahilerin Hayatı Önemli) hareketi için destek bildirimi eklemeyi reddeden bir meslektaşını azarladığı için görevden alındığını yazdı.







Dail, 2 haziran’da Mark Zuckerberg'in Trump'ın paylaşımları ile ilgili bir adım atmamasını eleştiren Facebook çalışanlarından biriydi.





O gün attığı tweette, “Kasıtlı olarak bir açıklama yapmamak zaten politik” diyen Dail ayrıca halen yazdıklarının arkasında olduğunu söyledi.





Facebook, Dail’in görevden alındığını doğruladı. Ancak ek bilgi vermeyi reddetti. Şirket ayrıca 2 Haziran’daki protestoya katılan çalışanların 'herhangi bir misilleme ile karşı karşıya kalmayacağını' söyledi.





Trump mayıs ayı sonunda, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle patlak veren gösterilerle ilgili "yağmalama başlarsa silahlar ateşlenir" ifadelerini içeren bir paylaşımda bulunmuş, Twitter da bu yorumun şiddeti övücü mahiyeti nedeniyle kural ihlali olduğunu ama kamuoyu ilgisi nedeniyle paylaşımın kaldırılmadığını açıklamıştı.





Söz konusu paylaşımla ilgili adım atmama kararı alan Zuckerberg ise Twitter ile Trump arasındaki ‘tartışmada’ kenarda beklemeyi tercih ederek, Trump'ın açıklamalarının oldukça rahatsız edici olduğunu ama şirketin, şiddetin övülmesine karşı konulan kurallarını ihlal etmediğini açıklamıştı.