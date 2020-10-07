Facebook'a ağır suçlama

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde sosyal medya devi Facebook'a ağır ithamlar yöneltildi.





Antitröst Alt Komisyonu, Kongre'nin potansiyel çözümleri gözden geçirmesini tavsiye etti. Çözüm teklifleri arasında, Facebook'un satın aldığı Instagram ve WhatsApp’i elinden çıkarması ya da operasyonel olarak ayırması da var.





FACEBOOK'UN TEKEL GÜCÜ DERİNLERE KÖK SALDI





Raporda Facebook’a özel olarak, “Facebook’un tekel gücü derinlere kök salmış ve bu piyasaya girecek yeni bir firmanın rekabetçi bir baskısı ile giderilebilecek gibi değil.” ifadeleri yer alıyor.





Facebook'un güçlü ağ etkisi, kullanıcılar için yüksek kullanımı bırakma maliyeti ve şirketin önemli veri avantajına sahip olmasıyla tekel olarak yer edinmiş görünüyor.

